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Convocan a una misa ricotera para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo

Resistentes Argentina publicó un posteo en redes sociales en el que citan a fanáticas y fanáticos a concentrarse a partir de las 18.

El Indio Solari murió a los 77 años.

El Indio Solari murió a los 77 años.

El rock nacional está de luto por la muerte del Indio Solari. Resistentes Argentina convocó a despedir al artista en Plaza de Mayo este viernes a partir de las 18.

Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.
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"Despedimos al Indio a lo grande. En Plaza de Mayo. 18 hs misa ricotera", escribieron desde la organización política. Mientras ya hay cientos de fanáticos en las inmediaciones de la casa de Parque Leloir, donde murió el artista, se espera una concentración masiva.

Qué enfermedad tenía el Indio Solari

La noticia era esperable, pero pega igual de fuerte: a los 77 años y tras una lucha de una década contra el mal de Parkinson, falleció el Indio Solari. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió este viernes 5 de junio, a poco más de 10 años de revelar en público su estado de salud.

"Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida". Con esa frase, el Indio dejó heladas a las al menos 150 mil personas que se habían acercado al Hipódromo de Tandil el 12 de marzo de 2016 para verlo tocar en vivo.

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Indio Solari muri&oacute; a los 77 a&ntilde;os.

Indio Solari murió a los 77 años.

"Últimamente me paso la vida empeorando, que es mi trabajo actual. Hay días que no tengo ganas de nada y entonces me doy nada. Más que nada no me confronto, porque la confrontación hace que te transformes en el monstruo que combatís", había contado en una de sus últimas notas en vivo, el pasado 17 de octubre en Futurock. "Me gustaría que la muerte me encuentre vivo", había dicho, también, en 2023, en el ciclo de entrevistas de Julio Leiva, Caja Negra.

A pesar del anuncio, Solari siguió tocando y componiendo música. Un año más tarde, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en el Predio Rural La Colmena de Olavarría, en noviembre de 2017. Aquel sí fue su último recital: más allá de los incidentes que afectaron el show, su estado de salud ya no le permitía seguir al frente de la banda.

Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte del Indio Solari

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016. El fallecimiento del icónico artista se produjo en las primeras horas del día en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó.

"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, el documento de la fuerza de seguridad bonaerense remarcó que el artista "padecía mal de Párkinson". A partir de esta información, el "UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte".

Murió el Indio Solari: las mejores frases de sus canciones y de Los Redonditos de Ricota

Apenas se conoció la muerte de Carlos "Indio" Solari, las redes sociales comenzaron a poblarse de versos, estrofas y fragmentos de canciones que marcaron la historia del rock argentino. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dejó una obra atravesada por metáforas, imágenes poéticas y frases que trascendieron el universo musical para instalarse en la cultura popular.

Entre las expresiones más recordadas por sus seguidores aparecen sentencias que se transformaron en verdaderos lemas generacionales. Desde "El lujo es vulgaridad" hasta "Violencia es mentir", pasando por "Ya sufriste cosas mejores que estas" y "Mi único héroe en este lío", muchas de sus líneas adquirieron vida propia y fueron repetidas durante años en banderas, murales y redes sociales.

Las mejores frases del Indio:

  • "El lujo es vulgaridad". (Un poco de amor francés).
  • "Ya sufriste cosas mejores que estas". (Un Ángel para tu soledad).
  • "Mi único héroe en este lío". (Esa estrella era mi lujo)
  • "Los genios son buenos servidores y malos amos". (Mi genio amor)
  • "Violencia es mentir". (Nuestro amo juega al esclavo).
  • "Vivir sólo cuesta vida". (Ropa sucia).
  • "El futuro llegó hace rato". (Todo un palo).
  • "Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón". (Juguetes perdidos).
  • "Nadie es capaz de matarte en mi alma". (Pabellón séptimo. Relato de Horacio)
  • "Dos que se quieren, se dicen cualquier cosa". (La hija del fletero)
  • "El que abandona no tiene premio". (Sorpresa en Shangai).
  • "Fijate de qué lado de la mecha te encontrás". (Queso ruso).
  • "Nos merecemos bellos milagros, y ocurrirán". (Amok! Amok!).
  • "Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros, sin galopar". (La bestia pop).
  • "Siempre fui menos que mi reputación". (La hija del fletero).
  • "Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón". (El pibe de los astilleros).
  • "Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón". (Juguetes perdidos).
  • "Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle". (Vencedores vencidos).
  • "La buena felicidad dicen que no se nota". (Scaramanzia).

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