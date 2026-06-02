"El femicidio existe": la respuesta del papá de Chiara Páez contra la postura de Javier Milei

El brutal asesinato de la adolescente de Rufino, en Santa Fe, dio origen a la primera marccha masiva del Ni Una Menos. Hoy, su padre, Fabio Páez, denuncia el desmantelamiento de las políticas de género por parte del Gobierno y el patrón de impunidad judicial que se repite de forma casi calcada: el mismo que condenó a muerte a Agostina Vega y Micaela García, entre las 3424 mujeres y niñas, víctimas de femicidio en Argentina desde el 3 de junio de 2015.

El 10 de mayo de 2015, la localidad santasina de Rufino se paralizó. Chiara Páez tenía apenas 14 años y estaba embarazada cuando su novio, Manuel Mansilla, de 16 años, la asesinó a golpes. La crueldad del asesinato y el dolor de la sociedad argentina harta de la violencia machista dijo basta: el 3 de junio de 2015, millones de personas salieron a las calles bajo una consigna que se transformó en bandera, Ni Una Menos.

A 11 años del femicidio, Fabio Páez habló con C5N sobre el peligro de la eliminación de las políticas de género, tal como impulsó Javier Milei con el cierre del Ministerio de la Mujer, y los programas de asistencia a la víctima, hasta poner en debate la figura penal del femicidio. "Es una locura total" .

Durante su intervención en el Foro de Davos 2025, el presidente Javier Milei negó la figura legal del femicidio con el argumento que la tipificación de este delito penal significa que vale más la vida de una mujer vale más que la de un hombre.

"Querer sacar la carátula de femicidio no tiene sentido cuando el país está sufriendo tanta violencia. El femicidio existe porque son demasiadas mujeres, niñas y adolescentes que mueren en manos de femicidas todo el tiempo. Hasta el 30 de abril de este año ya teníamos 85 casos; seguimos teniendo una mujer muerta cada 24 o 28 horas", advirtió Páez.

Para Fabio, la intención del Gobierno es invisibilizar estos crímenes de odio: "Quieren tapar todas las otras cosas que hay. Realmente el dolor que tenemos lo sabemos solo las familias. El femicidio existe y va a seguir existiendo, lamentablemente. Ojalá, con la lucha de muchos papás y mamás que estamos atrás de esto, podamos lograr que baje".

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A 11 años del primer Ni Una Menos, el Observatorio de La Casa del Encuento reveló que la violencia de género arrevató 3424 víctimas totales, incluídos 3073 femicidios de mujeres y niñas, 269 femicidios vinculados de varones, 78 transfemicidios y 4 lesbicidios, con un promedio de un crimen cada 30 horas y un total de 3840 hérfanos que perdieron su madre cada 25 horas, las llamadas "víctimas colaterales".

Una jusiticia penal que ampara la impunidad

Fabio Páez apuntó a las fallas de la justicia, en la investigación que, según él protegió a los adultos de la casa en donde asesinaron a su hija. "Los cómplices eran todos los mayores que estaban en la casa esa noche. Era una casa chica con un patio chico, no había manera de que no escucharan".

El relato del padre se opone a la versión del único condenado: "En la reconstrucción del hecho, el menor nunca pudo levantar a una chica policía similar a Chiara con un peso parecido. Nunca pudo arrastrarla como dijo. Chiara no tenía huellas de arrastre en las muñecas, la espalda o los glúteos. Él declaró que la había matado con una escuadra, pero eran todos golpes romos. Las declaraciones del menor nunca coincidieron. Solo no lo pudo hacer bajo ningún punto de vista".

Chiara fue asesinada por su novio por oponerse a un aborto, ya que esaba embarazada de 2 meses. El informe forense determinó que Mansilla la mató a golpes contra una mesa y el suelo provocándole la desfiguración del rostro. Además, le habían suministrado Oxaprost, un fármaco que contiene misopotrol, utilizado generalmente para interrumpir el embarazo. El detalle más macabro fue que, mientras se realizaba la búsqueda desesperada de Chiara en Rufino, la familia de Mansilla compartía un asado en el patio, a escasos metros del pozo donde la adolescente estaba enterrada.

La madre del menor, Carolina Gallegos, y su padrastro, Carlos Cerrato, pasaron por instancias de detención e imputación penal. Se los investigó por su presunta participación o colaboración en el homicidio agravado por el vínculo, femicidio y aborto no consentido (dado que la autopsia demostró que Chiara tenía rastros de un medicamento abortivo en sangre que la familia del novio le presionaba para tomar). A pesar de los rastros biológicos y las sospechas de encubrimiento agravado que también alcanzaron al padre del menor (quien era sargento de policía), el proceso penal respecto a los adultos de la familia tramitó en la justicia ordinaria común. El detalle más macabro fue que, mientras se realizaba la búsqueda desesperada de Chiara en Rufino, la familia de Mansilla compartía un asado en el patio, a escasos metros del pozo donde la adolescente estaba enterrada.

"El juez Fernando Vidal, de la Cámara de Apelación Penal de Venado Tuerto los saca automáticamente de la causa poniendo en duda si escucharon o no. Hablando en criollo que 'podían haber estado dormidos'. Estuvieron libres desde el primer momento porque no se podía usar la declaración del menor en contra de los mayores", subrayó Páez a C5N.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe redujo la pena al asesino de Chiara Páez, en 2022-2023, basándose en la aplicación del régimen penal juvenil debido a que era menor de edad (16 años) al momento del crimen en 2015. La condena original de 21 años y seis meses fue anulada, ordenando una nueva sentencia (establecida finalmente en 15 años) bajo la ley 22.278 (sancionada en 1980). En marzo de 2026, el nuevo Régimen Penal Juvenil derogó este ley y redujo la edad de imputabilidad a los 14 años.

"Los cómplices eran todos los mayores que estaban en la casa esa noche. Era una casa chica con un patio chico, no había manera de que no escucharan".

Agostina Vega y los jueces que liberan femicidas

El femicidio de Chiara Páez no es una excepción. A partir de su caso hubo cientos de fallos judidiales con consecuencias fatales. Si hace un año la Justicia no hubiera liberado a un violento Agostina Vega estaría viva. El imputado por el asesinato de la adolescente había estado detenido 20 días en mayo de 2025 por una denuncia de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Con esta información, el fiscal a cargo, Iván Rodríguez, autorizó la libertad bajo fianza. Días más tardes mató a la menor de 14 años.

Esta misma impunidad de los jueces se repite una y otra vez en Argentina:

Pablo Laurta: antes de asesinar a Luna Giardina (expareja y madre de su hijo) y Mariel Zamudio (exsuegra), y de mantener secuestrado al menor de 5 años, (ex suegra) ya tenía antecedentes de violencia de género contra Giardina. Estuvo sólo un mes preso. El dobrel femicidio fue el sábado 11 de octubre de 2025 en Villa Serrana, Córdoba.

La Justicia lo dejó libre el 8 de febrero de 2024 basándose en una pericia psicológica que aseguraba que el acusado "comprendía la criminalidad de sus actos", no tenía "factores psicopatológicos graves" ni antecedentes penales, y concluyó que no era peligroso "ni para él ni para terceros", según detalló la periodista Mariana Carbajal en Página 12.

Micaela García fue violada y asesinada por Sebastián Wagner, un femicida que tenía antecedentes por la violación de dos chicas pero gozaba de libertad condicional otorgada por el juez Carlos Rossi. Ocurrió en abrill de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

A nueve años del femicidio de "la Negra", la familia sigue pidiendo justicia. En octubre próximo habrá un nuevo juicio a Néstor Pavón, como co-autor del asesinato de la estudiante del profesorado de Educación Física, de 21 años. Su trágico caso impulsó la creación de la Ley Micaela, que ordena la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, y que Milei desmanteló.

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El papá de Chiara Páez analizó esta impunidad de la Justicia y el Gobierno ante un peligro latente: "El ciudadano común -los padres, las madres, las familias- cambió y hoy tiene más cuidado. Quienes vienen muy lento y no han tomado cartas en el asunto son los funcionarios de gobierno y judiciales. No han recapacitado en el sufrimiento de las familias".

Páez integra la asociación Atravesados por el femicidio, formada por familiares de víctimas de femicidios (madres, padres, hermanos, hijos) que funciona como red de contención, asesoramiento y acompañamiento en demandas judiciales tras el asesinato de mujeres por motivos de género. "Hoy una mujer va a denunciar y siempre tiene un 'pero', o la revictimizan más de lo que la ayudan. Falta mucho por hacer y esperemos no retroceder, porque sería catastrófico para el país".

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Quién era Chiara Páez, la adolescente que quería cambiar el mundo

Chiara Páez era una adolescente con sueños, proyectos y un corazón enorme. "Era una chica con un carácter fuerte, pero a su vez era muy dulce" recuerda su papá. Fabio pensaba en ese momento que iba a ser abogada porque no se le podía ganar ninguna discusión: "Pero venía de atrás, te abrazaba, te besaba... era muy cariñosa, muy buena amiga y deportista", recordó el papá de la víctima de femicidio.

Con tan sólo 14 años tenía un gran compromiso social: "Los sábados iba a una escuela de equinoterapia a ayudar a chicos con discapacidad. Los domingos a la mañana iba a darle el desayuno a un hogar de ancianos. Iba a la iglesia, ayudaba, quería ser buena persona. Yo la recuerdo así: una nena feliz, inteligente, con un futuro muy grande por delante que, bueno... se lo cortó el asesino este".

Hoy, Fabio Páez, la mamá de Chiara, Verónica Camargo, y su hermana Romina, siguen pidiendo justicia ante la desidia judicial y los discursos de odio que intentan negar la violencia de género. El recuerdo de la adolescente se convirtió en una resistencia cotidiana que no da un paso atrás, y que este 3J tiene el apoyo masivo ante la escalada de femicidios y la violencia machista.