La rebelión de Patricia Bullrich sigue abierta: cuándo se define el pliego de Michelli

La candidata a jueza federal de La Plata, cuestionada por el Gobierno por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, tendrá una semana más de espera. La resistencia de la jefa de bloque de LLA en el Senado y otros aliados impidió una resolución inmediata, mientras que una reunión de Victoria Villarruel con la magistrada volvió a agitar la interna oficialista.

La novela que se desencadenó tras la bomba que publicó en X la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando anunció que no acompañaría el retiro del pliego de la aspirante a jueza María Verónica Michelli, tendrá un nuevo capítulo la próxima semana. La definición sobre si obtendrá o no el cargo, luego del intento de castigo impulsado por el presidente Javier Milei por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, se conocerá en una nueva sesión prevista entre el miércoles y el jueves .

La información fue confirmada por la propia Bullrich, quien quedó en el centro de la escena después de haber puesto su renuncia a disposición de Milei tras manifestar una posición diferente a la del Gobierno en el caso de la magistrada. Según explicó ayer desde Mendoza, “es de persona de bien poner a disposición la renuncia cuando uno le da a conocer al Presidente una posición distinta”.

De acuerdo con su explicación, como deben transcurrir siete días entre la emisión del dictamen y su tratamiento en el recinto, el pliego recién podría debatirse la próxima semana. Lo cierto es que el despacho cuenta con las firmas necesarias desde hace tiempo, aunque permaneció guardado bajo siete llaves por el senador Juan Carlos Pagotto . Recién anoche se dio a conocer el documento, que lleva las firmas de los aliados Maximiliano Abad, Carolina Losada, Carlos “Camau” Espínola, Martín Goerling, Beatriz Ávila, Flavia Royón, Mariana Juri, Carlos Arce y Sandra Mendoza.

El dato no es menor: la posición a favor de sostener el pliego no se limita a la ex ministra de Seguridad . Varios de los firmantes ya anticiparon públicamente que ratificarán esa decisión cuando el tema llegue al recinto, lo que complica la estrategia del Poder Ejecutivo para retirar la postulación.

A ese grupo se sumó además el senador libertario Francisco Paoltroni , quien adelantó que actuará en la misma línea que Bullrich. “Es una desprolijidad muy grande”, sostuvo al cuestionar el intento de retirar la candidatura. En el mismo sentido se expresó Luis Juez , que pidió actuar con “racionalidad” y remarcó que “la ley es la ley”. En el Senado también esperan una definición similar por parte de Carmen Álvarez Rivero .

SENADO ARGENTINA

La decisión de postergar la definición hasta la próxima semana se tomó durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada en la previa de la sesión convocada para mañana a las 11. En ese encuentro participaron los jefes de bloque del Senado y se acordó que entre el miércoles y el jueves próximos se resolverá finalmente si Michelli accede al cargo de jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

La sesión de mañana estará dedicada al tratamiento de alrededor de 50 pliegos judiciales, el acuerdo con los holdouts y el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger sobre la “inviolabilidad de la propiedad privada”. En ese marco, lo único vinculado al caso Michelli será el ingreso formal de la nota mediante la cual el Poder Ejecutivo solicita el retiro de su pliego, un trámite administrativo que no requiere votación.

La indefinición sobre la fecha exacta —miércoles o jueves— responde a cuestiones tanto reglamentarias como políticas. El día habitual de sesiones ordinarias en la Cámara Alta es el jueves. Sin embargo, esa jornada coincidirá con el inicio del Mundial y también con el cumpleaños de Bullrich. Por eso, dentro del Senado gana terreno la posibilidad de convocar a una sesión el miércoles, día en que además se cumplirían los plazos reglamentarios para habilitar el tratamiento del expediente.

En paralelo a la reunión de Labor Parlamentaria, de la que también participó la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se conoció otro dato que generó comentarios en los pasillos de la Cámara alta. La vicepresidenta recibió en su despacho a la propia Michelli. Según relató a este medio un senador libertario, fue la propia Villarruel quien informó durante la reunión que había mantenido ese encuentro con la aspirante a jueza.

La respuesta que recibió desde el bloque oficialista fue tan breve como irónica: “Perfecto, de todas maneras los que votamos somos nosotros”.

Más allá de la reunión con Michelli y de la firme postura expresada por Bullrich, en el oficialismo todavía evitan anticipar cuál será la estrategia cuando el tema llegue al recinto. Según confiaron a este medio desde LLA, aún falta una semana para la votación y no hay una definición tomada sobre cómo se ordenará la bancada. La incógnita pasa por saber si todos los senadores de La Libertad Avanza votarán en contra de la jueza, si Bullrich quedará aislada sosteniendo una posición diferente o si se habilitará algún esquema de libertad de acción. “Queremos concentrarnos en la sesión de mañana”, fue la única respuesta que ofreció un senador oficialista al ser consultado sobre el tema.