Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos

El presidente Javier Milei encabezará en marzo el “Argentina Week”, un evento económico que se realizará en Nueva York y que tiene como objetivo atraer inversiones extranjeras. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para reposicionar a la Argentina en los mercados financieros internacionales y reforzar su perfil promercado.

El encuentro se llevará a cabo entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan y reunirá a ejecutivos de primera línea del sistema financiero global. Milei participará de la apertura y será el principal expositor ante inversores, banqueros y empresarios, en lo que desde la diplomacia argentina definen como el mayor road show de inversiones del país en los últimos años.

La presentación del evento fue confirmada por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa de corrección de desequilibrios económicos y normalización macroeconómica. En ese marco, el Gobierno busca transmitir que el país ofrece nuevas condiciones para la llegada de capital privado.

La Argentina Week cuenta con el respaldo de actores centrales de Wall Street. Entre los organizadores figuran la Embajada Argentina en Washington, J.P. Morgan, Bank of America y el fondo de inversión Kaszek, además de Citibank, AmCham y el Council on Foreign Relations. La agenda incluirá reuniones cerradas y paneles en sedes de los bancos participantes, con la presencia de más de 50 presidentes y CEOs de compañías internacionales.

El foco estará puesto en sectores que el Ejecutivo considera estratégicos para el crecimiento: tecnología y economía del conocimiento, energía, con especial atención en Vaca Muerta, minería, agroindustria, ciencia, innovación y la industria farmacéutica.