Guerra en Medio Oriente: petróleo volvió a subir y superó los u$s85 por barril

La principal razón del aumento es que la República Islámica decidió bloquear el estrecho de Ormuz, la principal ruta marítima para los insumos energéticos de la región.

Por
El barril de petróleo crudo ya superó los u$s85.

Télam

A medida que avanza la guerra en Medio Oriente, el precio del petróleo volvió a subir. Durante este jueves, cada barril de crudo Brent tuvo un aumento del 4% y llegó a cotizar u$s85,62, el precio más alto desde julio de 2024. A su vez, el costo del barril West Texas Intermediate (WTI) tuvo un incremento del 6% y operó a u$s79,17.

La situación sigue siendo muy inestable, aseguró Georgieva. 
Casi una semana después de que estallara el conflicto en Medio Oriente, a partir del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, los precios del petróleo crudo y el gas se dispararon. La principal razón de esta situación es que la República Islámica decidió bloquear el estrecho de Ormuz, la principal ruta marítima para los insumos energéticos de la región. Además, el gobierno teocrático bombardeó diferentes refinerías de Arabia Saudita y otras instalaciones claves para los aliados de Occidente.

Ormuz
A través del estrecho de Ormuz circula el 20% de la producción mundial de petróleo.

En este contexto, la empresa estatal qatarí QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado (GNL) declaró que por razones de "fuerza mayor" no podrá exportar el insumo energético e incumplirá sus obligaciones contractuales. Esto se trata del 19% de la oferta global, solo por detrás del 24% que tiene Estados Unidos. Por eso, tanto las bolsas europeas y asiáticas viven una semana de caídas constantes.

Entre los 13 países que ya están involucrados en la guerra, uno de ellos es Francia. Su presidente, Emmanuel Macron, envió esta semana el portaaviones nuclear más poderoso de su flota para liberar el estrecho de Ormuz y permitir que vuelvan a navegar los barriles de petróleo y gas. Esta acción será llevada adelante junto a otras naciones europeas, como el Reino Unido, Alemania, Polonia, Holanda, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

YPF descarta "subas bruscas" de combustibles pese a la escalada bélica en Medio Oriente y el salto del petróleo

El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que el conflicto bélico en Medio Oriente no se traducirá en aumentos abruptos en el precio de los combustibles en el mercado local. Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta del régimen iraní, el crudo internacional superó los 80 dólares por barril, casi 20 dólares más que la semana anterior.

Marín sostuvo que la petrolera aplica una política que amortigua los picos y las caídas del petróleo en el corto plazo. “No miramos el precio diario. Trabajamos con promedios para evitar trasladar movimientos transitorios al consumidor”, explicó. En ese sentido, descartó subas inmediatas, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustes graduales si el valor del barril se mantiene elevado durante un período prolongado.

El directivo subrayó que el 15% del consumo mundial de crudo pasa por el estrecho de Ormuz, por donde circulan unos 15 millones de barriles diarios. Cualquier alteración en esa vía estratégica impacta sobre la oferta global y presiona las cotizaciones. Aun así, insistió en que la compañía buscará sostener la estabilidad en los surtidores.

YPF

En paralelo, destacó que la Argentina podría verse favorecida por el nuevo escenario internacional. “Nos convertimos en un proveedor seguro porque no estamos en zona de guerra”, señaló, y remarcó los avances en proyectos de gas natural licuado (GNL) junto a la italiana Eni y la emiratí XRG. Según estimó, el país podría alcanzar exportaciones energéticas por 50.000 millones de dólares anuales en un escenario de precios normales.

Desde el sector privado, el director de Aleph Energy, Daniel Dreizzen, planteó que cada dólar adicional en el precio internacional del petróleo mejora la balanza comercial argentina en unos 125 millones de dólares. Si la suba se consolidara en torno a los 10 dólares, el ingreso extra superaría los 1.200 millones. En el caso del gas, indicó que el impacto es menor porque el país redujo sus importaciones de GNL.

De todos modos, advirtió que el beneficio dependerá de la duración del conflicto. Si los valores se estabilizan en niveles altos, el efecto sería positivo para un país que apuesta a exportar petróleo y gas. Pero si el mercado corrige a la baja una vez superada la crisis, el escenario podría revertirse.

