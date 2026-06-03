3 de junio de 2026 Inicio
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Patricia Bullrich: "Presenté mi renuncia y Milei no le dio importancia"

La senadora por La Libertad Avanza reconoció que le ofreció al presidente dejar su cargo al frente de la bancada oficialista en la Cámara Alta, luego de que rechazara la decisión de frenar el pliego de la jueza Michelli por ser familiar del periodista Alconada Mon.

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Patricia Bullrich se expresó sobre la disputa por el freno del pliego de la jueza María Verónica Michelli.
Patricia Bullrich en Mendoza.
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"Se lo planteé en una charla muy madura, muy seria y uno pone a disposición su renuncia porque es lo que hacen las personas de bien. Él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación, así que eso queda ahí", relató este miércoles en diálogo con periodistas a la salida del Congreso.

"El bloque La Libertad Avanza tiene muchos temas por delante y esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones en las que los principios que uno lleva están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque. Las posiciones de bloque en general tienen que ver con las cuestiones de la política, de los proyectos, del rumbo, de la acción de gobierno. Esto es un tema distinto y es totalmente aceptado por la doctrina parlamentaria", agregó.

La exministra de Seguridad negó cualquier fractura en la bancada libertaria a partir de este tema. "Es un bloque que está consolidado en las ideas, que tiene un trabajo de unidad muy claro. Hemos votado todos los proyectos que el Ejecutivo ha enviado. Ahora, este jueves, vamos a tener una sesión importante y no vamos a parar por el Mundial, vamos a seguir trabajando. Tenemos otros temas importantes, el Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando uno por uno", enfatizó.

"Hacía años que el país ponía y sacaba pliegos. Un presidente los ponía y el otro los sacaba. Bueno, este gobierno ha decidido hacer una revolución en la Justicia. Ha traído algún problema, pero lo importante también es mirar el panorama. Es el primer gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que viajan 1000 kilómetros de un lugar a otro, porque uno por ahí piensa en Comodoro Py, pero si piensa en ElDorado, Misiones, o en que un juez viaja de Neuquén a Bariloche, y piensa en todas esas cosas que a mí me ha tocado vivir como ministra, lo que está pasando ahora es muy importante", concluyó.

La decisión de Patricia Bullrich sobre el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli

La senadora Patricia Bullrich sorprendió este lunes al anunciar que ejercerá su "derecho a la objeción de conciencia" frente a la decisión del presidente Javier Milei de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. La legisladora oficialista notificó su postura de manera directa al mandatario tras la polémica remoción de la candidatura para el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata.

A pesar de que la postulación de Michelli superó todas las instancias formales y cosechó los avales necesarios en la Comisión de Acuerdos del Senado, la Casa Rosada resolvió frenar su designación. Diversos sectores de la oposición y bloques aliados asociaron esta medida al hecho de que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La determinación del Poder Ejecutivo provocó un fuerte rechazo entre legisladores del PRO y de la UCR, quienes defendieron las capacidades de la postulante. Los parlamentarios argumentaron que la funcionaria judicial cumplió con la totalidad de los requisitos legales exigidos para el cargo y no recibió impugnaciones a lo largo del proceso de selección.

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Frente a este escenario de tensión, la exministra de Seguridad optó por hacer pública su discrepancia a través de un extenso mensaje en la red social X. En su comunicado, Bullrich precisó: "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal".

La senadora aclaró que respeta la facultad constitucional del jefe de Estado para proponer o retirar candidaturas, aunque consideró que "expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

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