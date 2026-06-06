Franco Colapinto terminó 19° en la última práctica libre en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

El piloto de Alpine cumplió con la tercera sesión de entrenamientos. A partir de las 11 será la clasificación.

Franco Colapinto terminó en la posición 19 en la tercera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Mónaco , por la sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 . El próximo desafío será la clasificación, a partir de las 11.

Tras firmar su mejor actuación de la temporada en Canadá, el piloto argentino llega al Principado con ánimos de mejorar posiciones. Con dificultades que rigieron la sesión de entrenamientos, el argentino se colocó 19°, seis posiciones por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly . El francés terminó 13°.

El más rápido fue Kimi Antonelli, actual líder del campeonato y piloto de Mercedes, con 1:12.720. Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron segundo y tercero, respectivamente.

El accidente de Oliver Bearman fue uno de los hechos más sobresalientes de la jornada debido a que su choque generó un final algo incómodo para todos los pilotos.

En su primera salida al circuito durante la jornada del viernes, práctica accidentada con dos banderas rojas, Colapinto había terminado con un tiempo de 1:16:189 tras 31 vueltas y a 0.361 segundos de su compañero de escudería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063224500888465602&partner=&hide_thread=false Antonelli, Leclerc and Hamilton make up the top three in FP3



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Para el segundo turno, el pilarense se ubicó solamente a 0.261 segundos de Gasly (10°), acortando la distancia respecto de la sesión anterior. Después de la FP3, la próxima salida al circuito será a las 11 con la clasificación a la carrera del domingo.

El trazado urbano es uno de los más históricos de la categoría con sus 3.337 metros, 19 curvas y 78 vueltas. Es conocido por ser uno de los más lentos y técnicos del campeonato, donde el trabajo en clasificación puede ser determinante, ya que adelantar en carrera es casi imposible. El año pasado, Lando Norris se quedó con la victoria.

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Sábado 6 de junio

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de junio