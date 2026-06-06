- La inscripción a Progresar Trabajo continúa abierta durante junio de 2026 para quienes buscan capacitarse en oficios.
- El beneficio otorga un apoyo económico mensual de $35.000, que se paga a través de ANSES.
- Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- El trámite de inscripción se realiza de manera digital mediante la plataforma oficial de Becas Progresar.
Durante junio de 2026 continúa abierta la inscripción para la línea Progresar Trabajo, una de las modalidades del programa Becas Progresar de ANSES. La iniciativa apunta a jóvenes y adultos que buscan formarse en oficios y mejorar sus oportunidades de inserción laboral mediante cursos de capacitación y formación profesional.
A través de este programa, los beneficiarios reciben una asistencia económica mensual que se liquida por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de acompañar la continuidad de los estudios y la capacitación.
Para acceder al beneficio, los postulantes deben tener entre 18 y 24 años. Sin embargo, el límite de edad se extiende hasta los 35 años para personas que se encuentren desocupadas o que trabajen en condiciones de informalidad laboral.
Además, los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También es necesario ser argentino nativo, por opción o naturalizado, o acreditar residencia legal en el país y contar con DNI vigente.
Cuál es el monto de las Becas Progresar de ANSES en junio 2026
La línea Progresar Trabajo otorga en junio de 2026 una asistencia económica mensual de $35.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos por el programa.
El beneficio está destinado a estudiantes que realicen cursos de formación profesional y capacitación laboral en instituciones habilitadas por la Secretaría de Educación. El objetivo es brindar herramientas concretas para facilitar el acceso al mercado laboral formal y promover la formación en distintos oficios.
Becas Progresar ANSES
Los estudiantes de colegios primarios, secundarios, terciarios y universitarios podrán solicitar el beneficio otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.
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Cómo podés inscribirte a las Becas Progresar de ANSES en junio 2026
La inscripción se realiza de forma completamente digital y no requiere una gestión presencial inicial. El trámite puede completarse desde una computadora o un teléfono celular mediante los canales oficiales del programa.
Los pasos para anotarse son los siguientes:
- Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar o a la aplicación Progresar+.
- Iniciar sesión con el número de CUIL y la clave vinculada a Mi Argentina.
- Completar los datos personales y la encuesta socioeconómica requerida por el sistema.
- Cargar la información educativa correspondiente al curso de formación profesional, incluyendo el nombre de la institución y la fecha de inicio de las actividades.