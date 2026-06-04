Apareció un video que compromete a los Kovalivker y expone la impunidad de la familia Las cámaras de seguridad registraron al hijo menor de edad de Jonathan Kovalivker conduciendo a gran velocidad un auto de alta gama dentro del barrio privado La Isla, lo que desató denuncias vecinales y puso el foco en la protección de la seguridad interna, la misma que demoró el allanamiento por la causa ANDIS. Por Agregar C5N en









Jonathan , Emmanuel y Eduardo Kovalivker.

La impunidad de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina que aparece involucrada en la causa ANDIS, sigue dando que hablar. En las últimas horas se conoció un video del barrio privado La Isla que compromete a Jonathan Kovalivker, donde se ve un vehículo de alta gama de su propiedad yendo a gran velocidad por las calles internas mientras otros vecinos paseaban a sus perros.

Según reveló el periodista Mauro Federico en Argenzuela, el Audi fue adquirido por Jonathan Kovalivker y quien lo conducía en ese momento era su hijo menor de edad, de 14 años. La brusca maniobra, que quedó registrada por las cámaras de seguridad, ocurrió hace dos semanas, y desató una ola de reclamos ante la comisión interna que administra el barrio privado, que a su vez debió formalizar la denuncia.

De acuerdo con los relatos, el auto circulaba a unos 80 km/h en calles internas, muy por encima del límite máximo permitido de 20 km/h, en un contexto donde las multas por exceso de velocidad son elevadas. Federico reveló que, según trascendidos, el personal de seguridad del barrio privado se contactó con el dueño del Audi y su respuesta fue: "No me rompan las pelotas con cosas de pendejos".

La situación volvió a poner agenda la impunidad con la que se mueven los Kovalivker y la protección que reciben por parte de la seguridad del barrio La Isla, el mismo escenario del allanamiento vinculado a la causa ANDIS donde los empleados demoraron el ingreso de la Policía tras alertar a Jonathan Kovalivker.

jonathan kovalivker Los Kovalivker, una familia con justicia paralela El apellido Kovalivker se ha convertido en sinónimo de impunidad. Por estas horas, los dueños de la droguería Suizo Argentina buscan frenar el avance del expediente de la causa ANDIS con nuevas medidas de prueba, mientras la investigación por presuntos sobreprecios, direccionamiento de contratos y pago de coimas suma elementos que los comprometen.

Eduardo Kovalivker, el patrón de la familia, no solo se da el lujo de financiar con u$s70 mil un acto político del presidente Javier Milei en el Movistar Arena para presentar su libro sobre San Martín, sino que además exhibe sin pudor una vida de privilegios: yates en Córcega, autos de alta gama y caballos de competición. Mientras la causa ANDIS y otras acusaciones los rodean, la familia se sigue manejando con total impunidad dentro y fuera del barrio privado, lo que parece demostrar que ciertas familias con poder económico y vínculos políticos logran que sus expedientes se dilaten hasta encajonarse.