Falleció el Indio Solari: el nacimiento de Los Redonditos de Ricota y su imborrable legado en el rock nacional

La banda platense, liderada por Carlos Alberto Solari y Skay Bellinson, nació en la década del 70 y es, hasta el día de hoy, uno de los grupos más influyentes de la Argentina.

La música argentina se encuentra de luto tras haberse conocido la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . La banda platense fue una de las máximas referentes del rock nacional, por su estilo único en cuanto a música, letra y también convocatoria.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

El nacimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a mediados de los años 70 en La Plata rompió todos los moldes conocidos: no surgieron como una banda tradicional, sino como un colectivo artístico nómade donde la música convivía con monólogos delirantes, ballets improvisados y la distribución de buñuelos de ricota entre el público.

El núcleo compuesto por la voz y la pluma del Indio Solari, la guitarra psicodélica de Skay Beilinson y la presencia de Semilla Bucciarelli, Walter Sidotti y Sergio Dawi durante gran parte de los años que se extendió la vida de la banda, cimentó las bases de un fenómeno que prefirió el boca en boca antes que los canales comerciales habituales.

Solari fue el líder de Los Redondos, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional.

Tras casi una década de rodaje en el under, la banda debutó con Gulp! en 1985, un disco fresco e irreverente que contenía clásicos inmediatos.

Igualmente, la consagración artística llegó rápido con Oktubre en 1986, es decir, apenas un año después de su álbum debut. Ese disco se trató de una obra maestra de estética post-punk y tintes soviéticos que capturó la paranoia y las tensiones que quedaron después de la dictadura militar en Argentina.

Con Un baión para el ojo idiota en 1988 y ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado en 1989, el grupo endureció su sonido, incorporó saxos rabiosos y comenzó a convocar multitudes que desbordaban los teatros, obligándolos a mudar sus tradicionales misas a estadios abiertos.

Junto con Soda Stereo, Los Redondos se convirtieron en el Boca-River de la década de los 80. Quienes preferían un estilo más soft, iban por el lado de Cerati. Quienes se inclinaban por un rock más heavy y psicodélico, seguían al Indio. Un rasgo común: en pleno auge del rock nacional, ambas bandas lideraban las ventas de álbumes y tickets, como así también los charts de las radios.

soda los redondosjpg.jpg Soda Stereo vs. Los Redondos: las fuertes críticas de Zeta Bosio a Skay y el Indio Solari

La banda creció en popularidad con letras prácticamente indescifrables, salidas de un cerebro único como era el del Indio Solari. La madurez de los años 90 trajo producciones más complejas y masivas: el álbum doble La mosca y la sopa en 1991 incluyó himnos definitivos como Mi perro Dinamita, consolidando un fervor popular inédito en el país que atravesó generaciones enteras. Luego llegaron los experimentales y conceptuales Lobo suelto / Cordero atado en 1993 y Luzbelito en 1996, donde el Indio profundizó sus líricas oscuras y metafóricas.

Hacia el final de la década, la banda dio un vuelco drástico hacia la electrónica, el sampleo y los sonidos industriales con Último bondi a Finisterre en 1998 y Momo Sampler en 2000, trabajos que dividieron las aguas entre los fanáticos pero demostraron su obsesión por no estancarse. La música cambiaba y Los Redondos también hicieron la prueba de adaptarse para hacer otro tipo de música.

El final del grupo llegó de manera abrupta en el año 2001, poco después de un masivo recital en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. hoy Mario Alberto Kempes. Lo que parecía un parate temporal terminó siendo una separación definitiva debido a desgastes internos y, fundamentalmente, a una fuerte disputa por la custodia del material audiovisual grabado en vivo a lo largo de los años.

El quiebre entre el Indio Solari y Skay clausuró la historia de la banda en la cumbre de su popularidad, dejando un vacío enorme y dividiendo el corazón de una de las tribus urbanas más fieles del continente.

Tras unos años de silencio y expectativa, el Indio Solari reapareció en la escena en 2004 con el lanzamiento de El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), su primer álbum solista.

En su discografía solista aparecen discos como El tesoro de los inocentes [Bingo Fuel] (2004), Porco rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013), El ruiseñor, el amor y la muerte (2018).

Para defender este nuevo material, el cantante armó una imponente banda de sesionistas de primer nivel a la que bautizó como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Con este nuevo proyecto, el Indio demostró que su poder de convocatoria seguía intacto, trasladando la mística de los viejos tiempos a estadios de todo el interior del país, donde los recitales se transformaron en masivos éxodos rituales y el pogo de Jijiji mantuvo su título como el más grande del mundo.

Los Fundamentalistas San José 1111

Qué enfermedad tenía el Indio Solari

En 2016, el Indio reveló que sufría Parkinson, enfermedad que lo llevó al retiro formal y físico de los escenarios, pese a que años después tuvo apariciones en distintos recitales gracias a innovaciones digitales.