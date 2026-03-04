Crece el conflicto en Medio Oriente: ya hay 13 países afectados y EEUU reconoce que podría durar semanas

Cuatro días después de los ataques conjuntos de Washington e Israel contra territorio iraní, los bombardeos, bloqueos comerciales y vuelos cancelados se sienten en toda la región. Donald Trump no descarta la incursión de tropas en terreno y las operaciones amenazan con extenderse.

Irán es el foco de los ataques, pero las consecuencias se expanden en toda la zona.

Tras cuatro días de guerra en Medio Oriente, el conflicto ya se extendió desde Irán e Israel a otra decena de países en la región y amenaza con extenderse durante semanas, un escenario que podría desgastar el capital político de Donald Trump y complicar la transición de poder dentro de la República Islámica.

Este martes, Israel intensificó sus bombardeos contra el territorio iraní y parte del Líbano, mientras que Teherán respondió con ataques a otros países del Golfo Pérsico, incluidas embajadas y consulados de Estados Unidos en la región . Como consecuencia, varios aeropuertos quedaron paralizados, se interrumpió el flujo de petróleo y los mercados globales se desplomaron.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes que la guerra podría extenderse más de un mes. "Proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", aseguró durante un evento en la Casa Blanca.

Su aliado en la región, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, descartó la idea de un conflicto a largo plazo. "Dije que podría ser rápido y decisivo. Puede que tome algún tiempo, pero no años. No es una guerra interminable", afirmó a Fox News. Sin embargo, sí es una guerra en expansión.

La operación Furia Épica, que comenzó el sábado con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, ya afecta en diferentes medidas a Líbano, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, Qatar, Irak, Bahréin, Siria y Omán, que sufren tanto ataques directos como consecuencias económicas .

Los gobiernos de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y otras naciones recomendaron a sus ciudadanos que abandonen la región. Ante el cierre de aeropuertos y la suspensión de viajes comerciales, muchos han organizado sus propios vuelos de repatriación.

El foco de la guerra sigue concentrado en Irán, donde ya han muerto casi 800 personas, según informó la agencia AP. Una de ellas fue el líder supremo, Alí Khamenei: medios locales informaron que será reemplazado en el cargo por su hijo, Motjaba, quien fue designado este martes por la Asamblea de Expertos.

Desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que "alguien desde dentro" del régimen sería la mejor opción para tomar el poder, aunque reconoció que "la gente que teníamos en mente está muerta". "Supongo que el peor de los casos sería hacer esto, y luego alguien que es tan malo como la persona anterior toma el control, ¿verdad? Eso podría pasar. No queremos que eso pase", concluyó.

Sin embargo, Washington advirtió que el objetivo de la guerra no es el cambio de régimen, sino destruir el programa nuclear y de misiles de Irán, además de garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados como Hamás y Hezbolá. Incluso, en declaraciones al New York Post, Trump señaló que no descarta la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno.