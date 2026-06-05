Qué va a pasar con los show de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, tras la muerte del Indio Solari La noticia tomó de sorpresa a la banda, que ya tenía programados una serie de conciertos por el interior. Su última presentación había sido en la ciudad cordobesa de Jesús María. Agregar C5N en









Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, último proyecto del Indio. Télam

La conmoción por la muerte del Indio Solari, enlutó a todo el rock nacional y mucho más de cerca a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el último proyecto musical encabezado el artista que este viernes se convirtió en leyenda.

Tras tocar en la ciudad cordobesa de Villa María, la banda tenía presentaciones previstas en Comodoro Rivadavia, el sábado 6 de junio; y otra el 10 de octubre en Tucumán. En medio de diferentes especulaciones, hasta el momento se desconoce si los shows se mantienen en pie o podrían posponerse.

En sus últimos posteos de redes oficiales, figuran las clásicas recomendaciones sobre medidas de seguridad, recomendaciones y accesos al predio donde tienen previsto tocar.

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