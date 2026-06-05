Murió el Indio Solari: su discografía completa y las canciones más recordadas

Carlos Alberto "Indio" Solari murió este viernes a los 77 años en su residencia de Parque Leloir. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó tras de sí más de cinco décadas de trayectoria que marcaron de manera indeleble la historia del rock argentino. La enfermedad de Parkinson, que el propio músico confirmó en 2016, fue condicionando su actividad de manera progresiva. Su última presentación tuvo lugar en marzo de 2017 en Olavarría, y en 2023 se retiró definitivamente de los escenarios. Aún así, nunca abandonó la producción, ya que continuó grabando en estudio y recurrió a herramientas virtuales para mantener el vínculo con sus seguidores.

La obra que deja el abarca tanto su etapa con Los Redondos como su camino solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Sus letras, densas en simbolismo y carga poética, se convirtieron en un lenguaje propio del rock nacional y fueron objeto de análisis académicos y literarios. Sus recitales, conocidos popularmente como "misas", trascendieron lo musical para transformarse en fenómenos culturales masivos.

Sus seguidores comenzaron a compartir de manera masiva en redes sociales la lista de 33 canciones que el propio Solari publicó en su cuenta oficial de YouTube, considerada por muchos como su testamento musical definitivo.

La discografía del Indio Solari

La carrera discográfica del Indio Solari tiene dos grandes momentos. El primero, junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que fundó en 1976 en La Plata junto a Skay Beilinson, comprende 9 álbumes de estudio y un registro oficial en vivo. El ciclo arrancó con Gulp! en 1985 y continuó con títulos que definieron la escena de los 80 y 90: Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang! Estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), el doble Lobo suelto, cordero atado (1993), Luzbelito (1996), Último bondi a Finisterre (1998) y Momo Sampler (2000). De esa etapa surgieron clásicos como "Ji ji ji", "La bestia pop", "Juguetes perdidos" y "Un poco de amor francés", composiciones que forman parte del patrimonio simbólico del rock argentino.

oktubre Redes sociales

La etapa solista comenzó en 2004 con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El tesoro de los inocentes inauguró ese ciclo con texturas electrónicas y guitarras potentes, y aportó el tema homónimo como uno de los estandartes de su independencia artística. Porco Rex (2007), descrito por el propio músico como un trabajo más "orgánico y abyecto", centrado en el amor, el deseo y la traición, dio lugar a "Flight 956" y a "Y mientras tanto el sol se muere", balada dedicada a su esposa Virginia. El perfume de la tempestad (2010) exploró sonoridades densas y oscuras, con piezas de atmósfera cinematográfica como "Todos a los botes!", "Vino Mariani" y "Black Russian".

Lobo suelto Redes sociales

Pajaritos, bravos muchachitos (2013) es recordado por reunir al Indio con ex integrantes de Los Redondos, Semilla Bucciarelli, Sergio Dawi y Walter Sidotti, en "La pajarita pechiblanca". El cierre de esa serie llegó con El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), considerado el más personal de sus álbumes, con una tapa que homenajea a sus padres y reflexiones sobre la finitud y las influencias artísticas que lo forjaron. De ese disco surgieron "La oscuridad", señalada por la crítica como una de las cumbres de su producción solista, y "El martillo de las brujas".

La discografía solista se completa con el registro en vivo Indio en concierto (2015) y una serie de sencillos digitales bajo el nombre El Mister y los Marsupiales Extintos, proyecto con el que continuó explorando nuevos sonidos hasta sus últimos años de actividad.