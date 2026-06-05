Tras la muerte del Indio Solari, Yanina Latorre lo defendió de las críticas: "No nos debía nada"

La conductora y sus panelistas debatieron sobre las opiniones que surgieron sobre la vida privada del artista y respondió de forma contundente a quienes lo atacaron por su forma de vida y su capital: "Él ganó la guita laburando", afirmó.

Yanina Latorre defendió la forma de vida del Indio Solari, tras la noticia de su muerte.

Tras la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari , muchos se hicieron eco de la noticia para opinar sobre la vida del artista. En ese marco, Yanina Latorre, quien aclaró que no conocía ni era fan del cantante, respondió a quienes cuestionaron que él no vivía la vida que pregonaba y aseguró que todo lo que ganó fue por trabajar y ser un hombre talentoso.

Dentro del ciclo que conduce en El Observador, la mediática arremetió contra las personas que atacaron al vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por su estilo de vida. "Hoy leía a mucha gente en Twitter que ponía que 'no vivió como pregonaba'. ¡A ver, chicos! Él ganó la guita laburando y vivía en una mansión, es verdad. Tenía plata, pero no tiene nada que ver", disparó.

La conductora direccionó el mensaje a quienes pusieron en tela de juicio la vida privada del músico y a quienes reclamaron que no vivía en sintonía con sus ideales. "Él decía que no todos tienen esa suerte. Es un tipo que ganó mucha guita, tuvo mucha trayectoria. Fue un talentoso", reconoció Latorre.

El Indio Solari se convirtió en una leyenda del rock, la cultura y la política argentina.

En ese sentido, junto a sus compañeros de mesa, la líder del ciclo #Yanina1079 despejó dudas, derribó las especulaciones generadas por los haters y justificó el modo de vida del cantante, que fue conseguido a base de una carrera insoslayable y llena de éxito. "Él lo podía pagar, no nos debía nada", advirtió.

"Fue un tipo súper austero. No lo defiendo porque no soy fan ni lo conocí, pero me parece que no se puede criticar a alguien por su ideología después de muerto", indicó la mujer, que tomó la observación de sus panelistas al respecto.

Para finalizar el segmento, Latorre hizo una síntesis de lo charlado en la mesa con la información que se conoce públicamente sobre el referente del rock nacional. "Vivía bien, tenía un buen pasar económico, no daba entrevistas y era bastante reticente a mostrarse públicamente. No se supo mucho sobre su enfermedad tampoco", cerró.

La emotiva despedida de Dalma y Gianinna Maradona al Indio Solari: "Abrazalo por mí"

Dalma y Gianinna Maradona fueron dos de las tantas personas que recurrieron a sus redes sociales para despedir a Carlos Alberto "Indio" Solari luego de que se confirmara su muerte este viernes 5 de junio, a los 77 años.

El artista argentino y referente de la cultura musical siempre fue un reconocido simpatizante de Boca y de Diego Maradona, con quien tuvo escasos encuentros. En esa línea, las hijas del astro argentino no dejaron pasar la oportunidad para despedirlo y hacerle un pedido especial: ambas, a su manera, le solicitaron mandarle saludos a su padre.

Gianinna Maradona Indio Solari La publicación de Gianinna Maradona tras la muerte del Indio Solari. Redes sociales

Gianinna publicó una imagen donde se ve una sentida dedicatoria del Indio al Diez en la que le agradecía "por todo lo que nos diste, no solo en el fútbol; gracias entonces", y ella le respondió: "Gracias entonces… Abrazalo por mí".

Por su parte, Dalma republicó un posteo con una caricatura de Carlos Solari y un sentido mensaje relacionado a su padre, también en línea a lo expresado por su hermana. "¡QEPD Indio! ¡Mandale saludos y decile que lo extraño!", indicó.