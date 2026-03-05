5 de marzo de 2026 Inicio
El FMI advirtió que la extensión de la guerra en Medio Oriente afectará a la economía mundial

“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación”, señaló Kristalina Georgieva en la conferencia Asia en 2050 celebrada en Tailandia.

Por
La situación sigue siendo muy inestable

"La situación sigue siendo muy inestable", aseguró Georgieva. 

La yerba se consolida como una de las infusiones más consumidas en Argentina. 
Así lo señaló la titular del organismo Kristalina Georgieva en la conferencia “Asia en 2050” celebrada en Bangkok,Tailandia, donde describió que “hasta ahora, hemos observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos repentinos de los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”.

“La situación sigue siendo muy inestable y agrava un entorno económico mundial ya de por sí incierto", argumentó la funcionaria.

Kristalina Georgieva
Kristalina Georgieva habló sobre el impacto en la economía de la guerra en Medio Oriente.

Durante su intervención en la conferencia, calificó como “prematuro” evaluar el impacto económico en la región y la economía mundial: “Dependerá de la magnitud y la duración del conflicto”. Cuanto antes veamos el final de la calamidad, mejor para todo el mundo“.

En ese sentido, anticipó que el conflicto bélico ya provocó una “subida vertiginosa” de los precios internacionales del petróleo y un fuerte aumento de la volatilidad en los mercados financieros.

Finalmente, los resultados finales se verán reflejados en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial de abril. “Estamos evaluando y cuantificando las ramificaciones económicas regionales y globales”, concluyó.

