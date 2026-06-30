Tras el escándalo con Manuel Adorni, Diego Santilli juró como jefe de Gabinete

El flamante ministro coordinador asumió formalmente el cargo en una ceremonia encabezada por Javier Milei y presenciada por varios gobernadores. La administración libertaria apunta a superar el cimbronazo por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario.

Diego Santilli juró este martes en la Casa Rosada como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni , quien renunció el sábado acorralado por las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito y el mar de dudas en torno a su patrimonio. La ceremonia fue encabezada por el presidente Javier Milei y tuvo la asistencia de varios gobernadores.

El gobernador Vidal, en la asunción de Santilli: "Es una oportunidad para que el interior sea escuchado"

El exministro del Interior asumió formalmente el cargo en una breve ceremonia mientras Adorni se encontraba a su lado. Tras la jura, el jefe de Gabinete saliente saludó a Milei y al flamante ministro coordinador, con la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; y otros funcionarios del Gobierno.

La presencia de los gobernadores se trató de un gesto hacia la administración libertaria. El exvicejefe de Gobierno porteño viene de ocupar una posición clave como ministro del Interior ya que e ra uno de los principales vías de diálogo entre el Gobierno y los gobernantes por su perfil negociador.

La jura marcó el inicio de otra etapa en el Gobierno, que intentará dejar atrás el escándalo de Adorni mediante la asunción de Santilli. Previamente, el nuevo ministro coordinador se reunió con Adorni para afinar la transición de las gestiones.

La designación de Santilli representa la cuarta asunción de un jefe de Gabinete durante el gobierno de Milei, después de que ese cargo fuera ocupado por Nicolás Posse, Guillermo Francos y Adorni. Previamente, en noviembre de 2025, había asumido en el Ministerio del Interior en lugar de Lisandro Catalán.

Diego Santilli: "Adorni se va a ir a defender a la Justicia sin fueros y sin privilegios"

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró este martes que Manuel Adorni "se va a ir a defender a la Justicia sin fueros y sin privilegios". Lo hizo en una improvisada rueda de prensa en Casa Rosada, inmediatamente después de haber asumido formalmente el cargo.

Tras su juramento, Santilli trazó las prioridades de la nueva etapa de gestión del Poder Ejecutivo. El reemplazante de Adorni destacó la naturaleza del traspaso de mando y los pasos a seguir en lo inmediato. Al respecto, afirmó: "Hicimos una transición ordenada, responsable y ahora me toca a mí tomar las próximas decisiones".

En cuanto al rumbo político de la administración, Santilli anticipó un esquema de concertación de alcance federal. "Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores. Obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad, sus historias, su futuro", puntualizó.

Asimismo, detalló su rol institucional al frente del equipo de ministros. "Nosotros tenemos un Presidente que tiene una convicción, una decisión y una vocación enorme de que la Argentina no vuelva al derrotero del desastre. Y lo que me toca a mí es llevar adelante y coordinar a los ministros", aseveró.

Consultado por los periodistas acreditados sobre el destino de la comitiva de trabajo que acompañaba a Adorni, el ministro coordinador prefirió la cautela. Con respecto a los colaboradores de su predecesor, señaló: "Esa es una decisión que voy a tomar en los próximos días. Cuando la tenga, la comunicaré".

La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Manuel Adorni, presentó la renuncia el sábado tras una extensa agonía política y luego de verse acorralado por múltiples escándalos y denuncias por enriquecimiento ilícito que, a pesar del constante respaldo brindado por el propio presidente Javier Milei y su hermana Karina a lo largo de varias semanas, terminaron por marcar su salida de la Casa Rosada.

"Gracias por su confianza, Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin", escribió el exvocero este sábado en redes sociales junto a un extenso descargo donde aseguró haber "sufrido" por "los interminables ataques mediáticos". "Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones", sostuvo.

En el tercer mes del año estalló el primero de los escándalos que terminaron con la renuncia del jefe de Gabinete y un nuevo cimbronazo político en el Gobierno. Del 9 al 12 de marzo se llevó a cabo la Argentina Week en Nueva York, destino al que Manuel Adorni viajó junto a su esposa, Bettina Angeletti, junto a la comitiva oficial en el avión presidencial.

El hecho fue el puntapié inicial para que se desate una ola de escándalos e intentos de defensa que, lejos de aminorar, empeoraron la imagen de Adorni y generaron las primeras denuncias por presunto uso indebido de recursos públicos.

"Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos, y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Presidencia la invitó a subirse al avión porque, si no, no nos íbamos a encontrar", fue la primera defensa expresada públicamente por el ahora exfuncionario.

Días después, ante la reacción negativa en redes sociales (que contrastaba la palabra "deslomarse" en Nueva York con la difícil situación económica del país), Adorni hizo un descargo en sus redes y dio entrevistas para intentar matizar sus dichos. "La palabra no debió ser 'deslomarse'. Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo; somos humanos y cometemos errores", señaló.

Pero el foco de la tensión fue mayor luego de que se conociera un vuelo privado en un avión Honda Jet (matrícula LV-HWA) realizado por el propio Adorni junto a su familia a la ciudad uruguaya de Punta del Este durante el fin de semana largo por Carnaval, entre el 14 y el 17 de febrero de 2026.

El escándalo se basó en el alto valor del traslado y los ingresos que Adorni percibe como funcionario público, los cuales no alcanzarían para poder costearlo. En este marco, apareció la figura del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo personal del exfuncionario, que actualmente cuenta con programas en la TV Pública.

Con incoherencias en las declaraciones sobre quién pagó los pasajes -Grandio afirmó que había sido el propio Adorni-, la Justicia determinó que el pago de la ida (unos u$s4.360) fue realizado por la productora Imhouse SA, manejada por el propio Grandio, la cual tiene contratos vigentes con la TV Pública.

Manuel Adorni.

En sus posteriores conferencias de prensa, Adorni se refirió al tema y cruzó a la prensa por las preguntas sobre el tema: "Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué... No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez", le respondió a un periodista en Casa Rosada.

El círculo del escándalo que terminó con la salida de Manuel Adorni del Gobierno se cerró cuando se detectaron inconsistencias entre su patrimonio declarado ante la Justicia y la adquisición de propiedades: una casa en el Country Golf Club Indio Cua de Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio porteño de Caballito valuado en u$s230.000. La operación llamó la atención por una financiación atípica: Adorni pagó solo u$s30.000 de anticipo y el 87% restante le fue financiado en cuotas por las vendedoras, que resultaron ser dos jubiladas.

El sostén y compra de las propiedades no van de la mano con los salarios que percibe Adorni en la función pública. En este marco, fue denunciado (e imputado por la Justicia) por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica por varios diputados de la Nación.

La defensa del propio Adorni fue particular: "Todo lo que tengo está declarado. El departamento se compró con ahorros de toda mi vida, con la venta de una propiedad anterior y con un crédito privado, que es una figura absolutamente legal entre particulares", señaló en una entrevista por LN+.

Luego se refirió al "préstamo de una hipoteca" realizado por dos jubiladas que le permitió adquirir la propiedad en Caballito: "¿Cuál es el problema de que un vendedor te financie? Es una operación que se hace todos los días en el mercado inmobiliario ante la falta de crédito bancario. Está todo en la escritura, pasado por escribano público y con los impuestos pagos. No hay nada que ocultar".

En relación a la denuncia por enriquecimiento ilícito, sostuvo: "Es una denuncia ridícula. Están contando los ahorros de mi tía y de mi mamá como si fueran plata negra. He trabajado 25 años en el sector privado, me ha ido bien y siempre he tributado lo que corresponde. Me están persiguiendo por mi rol político, no por mis bienes".

El 29 de abril, Adorni se presentó en el Congreso para brindar su informe de gestión. Lo acompañó el propio presidente Javier Milei. Ante las preguntas de la oposición, negó irregularidades, pero el diputado Rodolfo Tailhade reveló detalles de gastos y movimientos de la esposa de Adorni y el uso de la custodia oficial.

El 5 de mayo se revelaron detalles sobre las refacciones de lujo en la casa de Indio Cua. La obra incluyó la instalación de una parrilla, una cascada artificial y un jacuzzi. Este hecho motivó que la senadora Patricia Bullrich le soltara la mano públicamente, al exigirle que presente su declaración jurada de inmediato para no "empantanar" al Gobierno.