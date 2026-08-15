Augusto "Tartu" Tartúfoli en TVR: "Messi jugaba para el papá" A raíz de la emotiva despedida del "10" a su padre, el conductor resaltó el sentimiento oculto del capitán de la Selección argentina, pensando siempre en Jorge Messi, y trazó un paralelismo con la devoción de Diego Maradona hacia su madre. Agregar C5N en









El conductor reveló los aspectos más desconocidos y profundos del capitán de la Selección argentina.

El conductor de televisión Augusto "Tartu" Tartúfoli visitó los estudios de TVR y reflexionó sobre la conmoción de Lionel Messi ante la partida temprana de su papá, Jorge Messi, a los 68 años. "Jugaba para el papá", aseguró.

El periodista fue el invitado del ciclo de archivo y actualidad en C5N, con la conducción de Juan di Natale y Carolina Papaleo, donde hizo una analogía con la historia de Diego Maradona -quien dijo la frase "Yo juego para vos, mamá"-, y definió al capitán de la Selección argentina como "un artista que juega al fútbol".

Después de repasar la carta abierta de Leo a su padre a modo de despedida, Tartu definió que él tenía una lealtad inmensa hacia el hombre que lo acompañó a cumplir su sueño: "Cuando lo miras jugar decís 'él jugaba por nosotros', pero él jugaba para el papá".

El mediático recordó lo que el propio Messi decía sobre los primeros años de carrera, donde Jorge no lo elogiaba y solo pedía esfuerzo y disciplina: "El mismo Lionel decía que 'era bravo', que tenía que hacer muchos goles y que (el padre) no le decía nada".

Tartu también destacó una faceta poco conocida del rosarino y su familia, ligada al costado solidario y humano. "Con el tiempo se supo que Lionel colaboraba mucho, pero él no quería que se supiera que estaban ayudando", subrayó en C5N.