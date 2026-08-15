Las jugueterías estiman que las ventas por el Día del Niño no superarán las de 2025: sería el cuarto año de caída

Desde la Cámara Argentina del Juguete señalaron que "el sector no está exento de la caída del consumo". Este año esperarán para brindar números concretos debido a una reconfiguración en las compras y la incorporación del canal "puerta a puerta", los cuales, afirmaron, "pegaron muy fuerte a las jugueterías de cadena y de barrio".

El Día del Niño 2026 parecería reflejar una nueva foto de la crisis económica y salarial que se atraviesa bajo el gobierno de Javier Milei: desde la Cámara Argentina del Juguete (CAJ) señalaron que "el sector no está exento de la caída del consumo" y estiman que las ventas no superarán a las de la misma fecha del 2025 , lo que marcaría una merma en la comercialización por cuarto año consecutivo.

Julián Benítez, gerente de relaciones institucionales de la CAJ, explicó en una entrevista con C5N que este año esperarán para brindar números concretos sobre la comercialización, debido a una reconfiguración en la forma del consumo y la incorporación del canal "puerta a puerta" con las plataformas de Shein, Temu y Amazon, las cuales, afirmó, "pegaron muy fuerte a las jugueterías de cadena como de barrio".

"El sector no está exento de la caída del consumo provocado por los presupuestos de las familias que, en términos generales, están comprometidos con bienes de primera necesidad, tarifas, etcétera, lo que deja poco poder de compra. Eso se traduce en un ticket promedio muy parecido al del año pasado que estamos viendo en el orden de los $25 mil, para tener un número redondo", explicó.

Sobre este punto, profundizó al detallar que en el caso de las cadenas de jugueterías "ahí ya el ticket promedio aumenta en el orden de los $50 mil, $55 mil". "Se están manteniendo tickets relativamente bajos y que acompañaron el nivel de inflación, inclusive están un poquito por debajo del nivel de inflación del ajuste respecto al año pasado", sostuvo Benítez.

En una radiografía inicial sobre las ventas en el sector, el gerente de relaciones institucionales de la CAJ recordó que en el primer semestre del año ya habían registrado una caída del 10% en las ventas. "Todo indica que este Día del Niño no se van a superar las ventas del año pasado, con lo cual se sumaría un cuarto año de caída. Estamos viendo la magnitud. Hay zonas como Mendoza, Formosa, San Juan, que vienen con caídas pronunciadas. Neuquén venía bastante bien; en las regiones son bastantes diferentes los comportamientos", detalló.

Día del Niño: el rol de las ventas online y el cambio en las formas del consumo

Con respecto a la forma de medición en las ventas, el representante de la CAJ explicó a C5N que "nosotros medimos la venta online y la venta física porque muchas jugueterías empezaron a implementarlo", aunque aclaró que "la venta online representa el 25% de las ventas totales" y lo definió como "un canal que todavía no mueve la aguja del amperímetro cuando la venta física no tiene un buen desempeño".

Sobre la baja en las ventas por el Día el Niño 2026, reconoció que, "teniendo en cuenta el contexto, sabíamos que el panorama venía así. Pero la verdad que lo que está generando incertidumbre, y por eso queremos tener mucha cautela en el informe y el relevamiento que hagamos, es que hay una reconfiguración en el sentido de que vemos que el canal de puerta a puerta de plataformas internacionales como Temu, Amazon pegaron muy fuerte a la juguetería de cadena como las de barrio".

"El consumidor con poder de compra, que antes iba a una cadena de jugueterías a comprar ese juguete de $55 mil, hoy lo pide con tiempo afuera y listo. Eso no lo podemos medir el impacto, por eso tenemos que encontrar una nueva metodología para saber lo referido a la venta de juguetes", explicó.

Sobre el final, Benítez analizó que, pese al difícil contexto, "el juguete lo que tiene es que el papá y la mamá quizá no se compra algo para comer, pero el juguetito chiquitito se lo va a comprar. Por eso son tickets bajos. Es un juguetito chiquito que lamentablemente no te mueve la aguja del importador, que necesita alta facturación".

La baja de las ventas de juegos y juguetes complica la situación del sector comercial, industrial e importador. Redes Sociales

Día del Niño 2026: cómo compran los consumidores

A pocas horas del Día del Niño, que coincide con el fin de semana largo del 17 de agosto, la industria apuesta a extender la ventana de compra y dinamizar el movimiento comercial en shoppings, tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico. Este canal llega especialmente fortalecido tras registrar en el primer semestre de 2026 un crecimiento interanual superior al 55%, vendiendo 645 millones de unidades con un ticket promedio de $134.519.

Sin embargo, el comportamiento del usuario refleja una marcada prudencia financiera y una concentración de operaciones a través de dispositivos móviles, los cuales representaron el 93% de las ventas en el último Hot Sale. Al respecto, Emmanuel Cristal, Growth Marketing Manager de Wego Digital Hub, destacó: "El consumidor del Día del Niño compra desde el celular de forma casi excluyente y financia antes que postergar: más de la mitad de las ventas online se pagan en 3 o 6 cuotas", señalando además que hoy en día se compra "con la calculadora en la mano".

Esta marcada tendencia a postergar la adquisición de los regalos no responde a la improvisación, sino a una conducta de consumo estratégica y altamente informada. May Pereyra, directora de Cuenta de la agencia Somos Chili, explicó que el cliente "compara precios y muchas veces concentra la compra en los últimos días para aprovechar la mejor combinación entre precio, financiación y descuentos".