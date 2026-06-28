Las repercusiones tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El flamante reemplazante de Manuel Adorni, que renunció en medio de un escándalo de corrupción, recibió un fuerte respaldo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Jorge Macri.

La decisión del presidente Javier Milei de designar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete este fin de semana generó un fuerte respaldo político por parte de los principales referentes del PRO y de La Libertad Avanza . El funcionario asumirá el cargo con el objetivo de reestructurar el esquema de poder del Gobierno de forma inmediata.

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La reorganización del Gabinete ocurrió tras la renuncia de Manuel Adorni a la jefatura de ministros. El exfuncionario abandonó su cargo acorralado por un fuerte escándalo político y judicial debido a presuntos hechos de corrupción que apresuraron el final de su gestión.

Antes de este nombramiento, Santilli ejercía sus funciones dentro del Poder Ejecutivo como ministro del Interior. Su traslado estratégico hacia la Jefatura de Gabinete busca aportar mayor volumen político a la administración central.

El expresidente Mauricio Macri celebró la designación a través de sus redes sociales luego de mantener un diálogo directo con el funcionario previo a su asunción. "Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible" , expresó el exmandatario.

Por su parte, el diputado Cristian Ritondo sumó su apoyo y destacó su relación de confianza con el flamante ministro. "Sin dudas una excelente noticia para los argentinos. Hace un 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre, @diegosantilli!", manifestó el legislador.

Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las…

Sin dudas una excelente noticia para los argentinos.

Hace un 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre,… pic.twitter.com/t60dYOii3K — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 28, 2026

Asimismo, la senadora Patricia Bullrich prometió un acompañamiento firme desde el Congreso para apuntalar la nueva gestión. "Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente", afirmó.

Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo.



Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos.



Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el… https://t.co/WGj1lJT95s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 28, 2026

En sintonía con los mensajes de respaldo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, felicitó al nuevo ministro coordinador. "Diego, te deseo éxitos en este nuevo desafío. Sabé que estamos para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos", remarcó el mandatario porteño.

Diego, te deseo éxitos en este nuevo desafío.



Sabé que estamos para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos. https://t.co/2SDbYzXiYa — Jorge Macri (@jorgemacri) June 28, 2026

En tanto, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, publicó: "Felicitaciones @diegosantilli por tu designación como Jefe de Gabinete. Conozco tu dedicación, tu profesionalismo y la fuerza que le ponés a cada desafío. Sabés que voy a acompañarte y ayudarte en todo lo que haga falta para seguir construyendo la Argentina que queremos junto a @JMilei y @KarinaMileiOk".