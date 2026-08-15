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Wanda Nara saludó a Zaira por sus 38 años con un álbum de fotos: qué dijo

La empresaria compartió imágenes de distintos momentos junto a su hermana menor y le dedicó un mensaje especial en las redes sociales por su cumpleaños.

Las hermanas Nara mantienen una relación muy cercana. 

Las hermanas Nara mantienen una relación muy cercana. 

Redes sociales

Wanda Nara eligió las redes sociales para homenajear a Zaira por sus 38 años, compartió una serie de fotografías que repasan distintos momentos de su vínculo y acompañó las imágenes con un mensaje afectuoso para su hermana, con quien mantiene una estrecha relación.

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En la publicación pueden verse postales de diferentes etapas de sus vidas, desde viajes y celebraciones hasta encuentros familiares y momentos más íntimos, que confirman una rica historia que ambas construyeron a lo largo de los años, con recuerdos compartidos en distintos escenarios.

Junto a una de las imágenes, Wanda escribió una breve frase que sintetizó el lugar que ocupa Zaira en su vida: "Mi persona favorita". La declaración acompañó un collage en el que aparecen ambas hermanas y rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la conductora.

El tierno mensaje de Wanda Nara por el cumple de su hermana Zaira

El mensaje también incluyó un saludo por la fecha especial y otra demostración de afecto. "Feliz cumpleaños. Te amo", expresó Wanda en una de las publicaciones, donde eligió nuevamente fotografías de las dos para acompañar sus palabras.

A través de las imágenes, la empresaria recuperó escenas de distintos momentos familiares y personales, con fotografías que muestran a las hermanas tanto en eventos públicos como en situaciones cotidianas, recorrido visual que funcionó como una forma de celebrar el cumpleaños de Zaira y destacar su vínculo cercano.

Zaira, que cumplió 38 años este fin de semana, recibió así el saludo público de su hermana mayor, quien decidió recuperar algunos de los muchos recuerdos que comparten juntas en distintas etapas de ambas y mostró el lazo familiar detrás de sus respectivas carreras en los medios.

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