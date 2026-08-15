La derrota en el Congreso, las PASO y la cumbre del PJ: el horizonte complejo del Gobierno

El oficialismo encontró un sinfín de límites desde la sesión fallida del Senado hasta acá. La oposición activa la real política de cara al 2027. Los gobernadores saben que Milei perdió efectividad y se mueven en consecuencia. Campaña adelantada y movimientos torpes para recuperar la agenda.

No hay exitismos. En ningún sector de la oposición abundó la autoconfianza después de lo que dejó la sesión del Senado de hace una semana y media que desarmó casi por completo la Ley de Tierras -o de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, según el Gobierno-.

Llamadas, charlas de pasillo y muchos actores involucrados, presencialmente y a la distancia. Eso es lo que dejó toda la jornada de política y "rosca" de ese jueves en la Cámara alta mientras se trabó la famosa ley, que tuvo como batacazo en la madrugada del viernes la retirada del capítulo que pretendía modificar la Ley de Manejo del Fuego. Medida que, si avanzaba, buscaba borrar la norma vigente que impide por varias décadas comercializar tierras incendiadas para desalentar los fuegos intencionales por especulación inmobiliaria.

A partir de eso, la protagonista es la crónica de lo que pasó para que un mega paquete de reformas del Gobierno quede solamente ajustado a dos cambios, graves, pero solo dos: los desalojos exprés y las trabas para que el Estado nacional pueda expropiar bienes para adelante. Los sueños húmedos del ministro desregulador Federico Sturzenegger se redujeron esta vuelta a menos de la mitad.

Fue fundamental el reclamo en redes sociales y en las calles advirtiendo la gran movilización que se esperaba para ese día en la plaza del Congreso. Los senadores y gobernadores tomaron registro de que los ojos iban a estar puestos sobre ellos durante toda la jornada.

Conclusión: eso generó que, en la tarde previa a la llegada del día D, el oficialismo decidiera dar de baja el capítulo 3 de su proyecto, que es ni más ni menos el que pretendía que se eliminaran todos los límites de venta de tierras a extranjeros, y que después se modificó para llevarlo del 15% que es el límite actual al 25%.

Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.

Nuevo mapa político

Pero lo central después de esa velada fue la reconfiguración del mapa político. En las horas previas a que comience el compromiso legislativo, varios gobernadores, entre ellos el tucumano Jaldo y el misionero Passalaqcua junto con Figueroa de Neuquén, expusieron públicamente que la ley en general les parecía "inviable". La pregunta entonces fue qué pasó en el medio para que esas posturas, según supo C5N, pasen de ser trascendidos a exposiciones en redes sociales o medios de comunicación.

El primer factor: el estado público del reclamo que tocó las fibras del conjunto de la sociedad en materia de pérdida de territorio en manos de millonarios de otras naciones. El relato oficial encontró un límite en las voces de los militantes de la soberanía territorial, de los artistas de todas las edades con millones de seguidores en redes y de un sentir que después de la bandera emblemática del Mundial 2026 con el lema "Las Malvinas son argentinas" marcó una posición que reflotó la idea de Patria en las charlas de café, en las cenas familiares y en la cola del almacén. Todo eso acompañado del comentario de la dificultad que hay para pagar esa compra que se está haciendo. Los gobernadores lo saben.

El segundo: todo el racconto previo empezó a quebrar algo. Ya no será fácil para el Gobierno conseguir las voluntades que logró a finales del año pasado y en el primer semestre de este con los "dialoguistas" para obtener algún logro legislativo o para otorgar vía libre de acciones políticas oficiales, contando con el silencio de algún jefe de Estado provincial para que las medidas antipopulares corran más tranquilas. Vimos en el Senado el capítulo 1 de la Real Política- con mayúsculas- de cara a las elecciones 2027.

La gesta de la cumbre del PJ

Ahí apareció nuevamente el excandidato de Fuerza Patria, Sergio Tomás Massa, que entre publicaciones enigmáticas con las siglas de su nombre completo en mayúscula instalaron el rol importante que tuvo en las negociaciones para que los gobernadores de cuatro provincias (Salta, Neuquén, Tucumán y Misiones) revean el juego que iban a hacer sus espadas políticas en esa sesión.

Ante la pregunta sobre su regreso a la escena pública -anunciada varias veces- o si este rol de articulación con los dirigentes que olfatean la pérdida de acompañamiento social del Presidente y que pueden buscar socios nuevos o viejos conocidos para el próximo año es una suerte de lanzamiento, la respuesta desde su entorno es corta: "Siempre estuvo. Nunca se fue. No hay que sobregirarse".

Massa, Máximo y Kicillof, los protagonistas de la cumbre del PJ.

Clave también, reconocen en todas las tribus del campo popular, el juego coordinado para quebrar los 44 votos que la senadora Patricia Bullrich asegura desde hace meses, con otros nombres de peso en las dos cámaras: Juliana di Tullio, José Mayans, Mariano Recalde, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

Todo ese contexto funcionó como puntapié para la cumbre del PJ que se conoció este miércoles y que tuvo lugar el martes a la noche en el Hotel Emperador de la avenida del Libertador. Algo esperado por todo el arco de la oposición peronista. Allí estuvieron Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, y los jefes de bloque parlamentarios ya mencionados, Martínez y Mayans.

El bloqueo de las PASO

Además de la importancia simbólica del reencuentro de Kicillof y Kirchner, el convite sirvió para cerrar filas para bloquear los intentos del oficialismo de dar de baja o suspender para las elecciones del 2027 a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para que puedan dirimir de cara a la sociedad los espacios políticos que tengan más de un candidato. Todo según la teoría de que eso podría facilitar la reelección de Javier Milei.

El Gobierno insiste y sabe que, tanto para avanzar con esa estrategia como para aprobar las modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal II y el presupuesto 2027 que presentará el propio Milei en diputados el próximo 15 de septiembre, y no seguir sufriendo tropezones parlamentarios, necesita a los mandatarios provinciales.

Por eso, Karina Milei limitó esta última semana a Sturzenegger con su agenda de reformas y, según supo este medio, la agenda legislativa para lo que resta del año será "controlada", es decir, sin ninguna batalla de "transformaciones históricas", como le gusta decir al gabinete nacional.

Los movimientos de Santilli y Caputo para no perder a los gobernadores

Sumado a eso, el Gobierno hizo un despliegue de gestos a los gobernadores en los últimos días. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumó a la asamblea número 24 del Norte Grande, que reunió a todos los mandatarios de esa región este último miércoles, para recibir una lista de reclamos por falta de inversión y recursos para las provincias.

Este viernes cumplieron con el viaje demorado de hace dos semanas a Catamarca junto con el ministro de Hacienda, Luis Caputo, para reunirse con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, y avanzar con la deuda de la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Fuerte gesto. Esta vez fue al territorio quien maneja la billetera de la gestión.

Luis Caputo y Diego Santilli visitan Catamarca en un nuevo gesto de acercamiento a gobernadores aliadoshttps://t.co/wXY4wPKwWT — C5N (@C5N) August 14, 2026

A eso le sumaron el otro reclamo que surgió del encuentro con los jefes del Norte Grande. Los mandatarios se subieron a la necesidad de manos en el Congreso para reclamar más lugares en el directorio del Banco Central. Allí plantearon la necesidad de que por lo menos tres de los ocho lugares correspondan a referentes idóneos de sus terruños con representación federal: Norte Grande, Región Centro y Sur/Patagonia.

El otro punto planteado por los gobernadores está relacionado con los encajes bancarios. Si el Central habilita que las entidades financieras puedan integrarlos mediante títulos públicos, las provincias quieren la selección de esos activos sin que los títulos del Tesoro Nacional tengan una prioridad automática sobre los emitidos por las provincias. Este sábado el oficialismo salió a instalar que "lo está evaluando" y no descarta sumarlo a la sesión en la Cámara de diputados del 26 de agosto, junto con la reforma de la Carta Orgánica e Inocencia Fiscal II, los dos proyectos que la Casa Rosada da por descontado que serán aprobados, según le dijeron a este medio.

En esa misma sesión es donde el Gobierno pretendía aprobar lo poco que sobrevivió de su ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el contexto lo obligó a frenar ese proyecto. No tienen margen para otra derrota y menos consecutiva en el Parlamento. Igual pasó con las reuniones de urgencia entre el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, y La Libertad Avanza para construir acuerdos electorales apresurados.

El jueves la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de un DNU de la gestión de Cambiemos por falta de justificación y eso es también una advertencia para Milei. El Ejecutivo encontró varios límites desde la sesión del Senado hasta aquí y todos se resumen en los datos que viven en el único lugar que no puede esquivar: la realidad.