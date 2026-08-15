Nazarena Vélez opinó de la interna de Pasión de Sábado y Marixa Balli: "Es una..."

Nazarena Vélez opinó sobre la interna de Pasión de Sábado que se desató con el reemplazo de Marixa Balli a Marcela Baños durante sus vacaciones, ya que son históricas rivales. Sin filtros, lo consideró una "genialidad" de la producción y se inclinó por una de ellas: "Es la reina".
La actriz y productora afirmó que fue una gran idea idea porque "estamos todos hablando de eso", y reveló que se enteró por televisión de que su propio nombre estuvo entre los que se barajaron para cubrir a la histórica presentadora del ciclo tropical de América.
En cuanto a su presencia, aseguró que "hubiera tenido que decir que no porque estoy con el estreno de mi obra de teatro, pero me encanta que hayan pensado en mí".
Consultada por el cronista de Puro Show, en El Trece, Vélez recordó que "Marcela es la reina" del espacio de televisión con música en vivo. En cuanto a Balli, resaltó que sabía de los "chispazos" con la presentadora desde que compartieron panel en LAM.
Además, la famosa tuvo elogios para Pasión, que comenzó en 1989 y es el único programa con shows musicales en vivo en la televisión argentina, y señaló que su hijo suele ser uno de los invitados.
Quién es Gonzalo, el hijo músico de Nazarena Vélez
El hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini es Gonzalo "Chino" Agostini. El joven canta y se dedica a la música y trabaja en construir su propia carrera artística. Participa en entrevistas televisivas o ciclos de streaming hablando sobre su familia y proyectos. Tiene 26 años.
Vélez fue la co-conductora de Pasión de Sábado durante un año, entre 1998 y 1999, junto a su expareja Hernán Caire, pero la relación terminó con denuncias por violencia de género contra el famoso.