Nazarena Vélez opinó de la interna de Pasión de Sábado y Marixa Balli: "Es una..." La actriz se metió de lleno en la pelea de las conductoras del ciclo de música tropical y reveló que pensaron en ella para el reemplazo de Marcela Baños, ya que fue co-conductora junto a Hernán Caire a finales de los 90. Agregar C5N en









Vélez definió de manera contundente quien es la figura del ciclo de música tropical. Redes sociales

Nazarena Vélez opinó sobre la interna de Pasión de Sábado que se desató con el reemplazo de Marixa Balli a Marcela Baños durante sus vacaciones, ya que son históricas rivales. Sin filtros, lo consideró una "genialidad" de la producción y se inclinó por una de ellas: "Es la reina".

La actriz y productora afirmó que fue una gran idea idea porque "estamos todos hablando de eso", y reveló que se enteró por televisión de que su propio nombre estuvo entre los que se barajaron para cubrir a la histórica presentadora del ciclo tropical de América.

En cuanto a su presencia, aseguró que "hubiera tenido que decir que no porque estoy con el estreno de mi obra de teatro, pero me encanta que hayan pensado en mí".

Consultada por el cronista de Puro Show, en El Trece, Vélez recordó que "Marcela es la reina" del espacio de televisión con música en vivo. En cuanto a Balli, resaltó que sabía de los "chispazos" con la presentadora desde que compartieron panel en LAM.

Además, la famosa tuvo elogios para Pasión, que comenzó en 1989 y es el único programa con shows musicales en vivo en la televisión argentina, y señaló que su hijo suele ser uno de los invitados.