"No estoy en edad para otra batalla", el desgarrador relato de un empresario que cerró su pyme por la crisis en la industria

Debido al programa económico del Gobierno y la baja del consumo, Marcos Montibello explicó en C5N la triste decisión de ponerle fin a la fábrica de muebles para el hogar y oficinas, que supo darle trabajo a más de 20 personas. "Cuando decidimos parar todo el duelo ya estaba hecho. Ahora soy un jubilado más", lamentó.

" Ya estoy grande para otra batalla, pasé muchas. Decidimos parar la producción. Lamentablemente cerramos ", este fue una de los tristes testimonios expresados en C5N por Marcos Montibello, un empresario pyme de casi 70 años, que, ya jubilado y debido a la fuerte crisis de consumo y la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei decidió cerrar sus puertas en medio de un profundo dolor.

En una entrevista a corazón abierto con el conductor de C5N Néstor Dib y todo el equipo de Argentina en Vivo , el hombre relató la distintas vicisitudes que tuvo que atravesar a los largo de los años con su empresa que fabricaba amoblamientos para el hogar y oficina: " Nosotros pasamos de invertir en máquinas, en nuevas tecnologías, en transporte a hoy parar la producción”.

Para Marcos Montibello, hay dos componentes que influyeron para darle el cierre definitivo a su pyme: la baja de la demanda y los productos importados . "No podemos competir con los productos importados y con la baja de la demanda, que pasó prácticamente a un 15%, un 20%, algo que no hace sustentable a una empresa", detalló.

En este sentido, puso como ejemplo los costos que representan una silla: "hoy una china importada se vende acá en Argentina a $24.000 pesos. Un caño va $10.000 y hay que cortarlo, doblarlo, soldarlo y tapizarlo. Supera el costo supera ampliamente ese valor".

Aquí entra en juego la responsabilidad de las políticas económicas de Javier Milei. "Esto se debe a lo que iba a hacer el Presidente. Todos lo que ya tenemos varios años ya sabíamos que se iba a hacer. Uno no puede decir hoy me sorprendió lo que hizo porque ya se sabe”, expuso.

Preocupante situación de las pymes en la era Milei.

También le atribuyó responsabilidad a "la traición de la oposición" y "la gente que le vota las leyes" que "después vemos en Paraguay comprándose departamentos. "Realmente me indigna más la tracción que lo Milei, porque lo de el Presidente era sabido, pero Milei no hubiese tenido todas las leyes si no hubiera traidores que lo ayudaron."

En la flamante actividad de su pyme, Marcos recordó que "llegamos a tener 20 empleados. Y toda la ganancia en ese momento se puso en máquinas, se puso en rodado, se puso en la fábrica porque uno suponía que iba a seguir similar".

"Yo tengo casi 70 años, entonces voy a esperar dos años para que se vaya y vamos a suponer que en dos años alguien lo arregle. O sea, no me queda vida natural para seguir luchando. Por eso ya no estoy en edad para otra batalla”, concluyó.

Crisis laboral en la era de Javier Milei: en mayo, se perdieron 2.265 puestos de trabajo por día

La información oficial, analizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), expone una evolución constante en la pérdida del empleo formal registrado. Desde comenzado el gobierno libertario, la cantidad de personas que fueron desvinculadas de sus trabajos es de 411.663, mientras que la clausura de las empresas alcanza las 30.633.

En tanto, según los datos de la SRT, en diciembre 2025 había 489.749 empleadores, una cifra que descendió a 481.724 en mayo. En abril había 484.095. En cuanto a los empleados, en diciembre de 2025 había 9.559.457 y en mayo, 9.445.560.

Según el organismo, "un aspecto crítico de esta evolución es el rol de las aperturas y los cierres de empresas. La contracción en el stock de empresas no se origina necesariamente en un volumen de cierres históricamente elevado, sino en una marcada debilidad en la apertura de nuevas unidades productivas".

Y agrega: "Esta asimetría revela que el problema estructural de la dotación empresarial reside en la escasa creación de firmas, la cual no alcanza a compensar la salida natural de empresas del sistema. En consecuencia, la pérdida de unidades productivas se explica fundamentalmente por un déficit en la tasa de natalidad empresarial más que por una aceleración atípica en los ceses de actividad".