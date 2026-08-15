"Farmeó aura": el arquero de Riestra se subió al trend y festejó una atajada con el popular "Six Seven" Se trata del histriónico Nacho Arce, el capitán del Malevo, quien en pleno partido ante Newell's en Rosario, la paró de pecho en el área y realizó el popular "Six Seven", furor en las redes. Por Agregar C5N en









El arquero, de 34 años, es un personaje del fútbol argentino.

El fútbol argentino siempre regala momentos que traspasan los límites del campo de juego para volverse virales en cuestión de segundos. En esta ocasión, el protagonista fue Ignacio "Nacho" Arce, el arquero de Deportivo Riestra, quien durante el partido ante Newell's Old Boys en Rosario se subió al trend viral del momento y sorprendió a todos.

La jugada que se volvió tendencia ocurrió cuando Arce decidió salir lejos de su arco para cortar un avance del equipo rosarino. Con total tranquilidad, el uno del Malevo amortiguó la pelota con el pecho y, tras controlar el balón con gran estilo, miró a las cámaras y realizó el popular gesto del "six seven" (67) con una sonrisa. La acción capturó de inmediato la atención de todas las redes.

¡LA PARÓ DE PECHO Y TIRÓ UN SIX-SEVEN! Nacho Arce volvió a hacer de las suyas en el arco de Riestra, esta vez en el duelo ante Newell's en Rosario.#TorneoClausura pic.twitter.com/aqcSOrTiEL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 16, 2026 A pesar del momento viral que protagonizó Arce, el resultado deportivo no acompañó al Malevo en su visita al Marcelo Bielsa. Newell's se impuso por 2 a 0 con goles de Facundo Guch y Walter Mazzantti, por la fecha 5 del Torneo Clausura, logrando cortar una racha negativa y subiéndose a los primeros puestos de la Zona A.

Con esta derrota, el Blanquinegro alcanzó los 16 partidos sin poder sumar puntos fuera de su casa. Sin embargo, dio que hablar en las redes sociales con Arce como protagonista.

Qué es el "Six Seven", un fenómeno entre niños y adolescentes La expresión "six seven" se ha convertido en un fenómeno viral entre niños y adolescentes de la Generación Alpha (2010-2025). Aunque su significado exacto es escurridizo, se asocia comúnmente con un gesto de manos que se balancean para indicar "más o menos" o "tal vez". El origen de esta tendencia se encuentra en la canción Doot Doot (67) del rapero Skrilla y se popularizó masivamente a través de videos en TikTok.