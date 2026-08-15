16 de agosto de 2026 Inicio
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"Farmeó aura": el arquero de Riestra se subió al trend y festejó una atajada con el popular "Six Seven"

Se trata del histriónico Nacho Arce, el capitán del Malevo, quien en pleno partido ante Newell's en Rosario, la paró de pecho en el área y realizó el popular "Six Seven", furor en las redes.

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El arquero

El arquero, de 34 años, es un personaje del fútbol argentino.

El fútbol argentino siempre regala momentos que traspasan los límites del campo de juego para volverse virales en cuestión de segundos. En esta ocasión, el protagonista fue Ignacio "Nacho" Arce, el arquero de Deportivo Riestra, quien durante el partido ante Newell's Old Boys en Rosario se subió al trend viral del momento y sorprendió a todos.

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La jugada que se volvió tendencia ocurrió cuando Arce decidió salir lejos de su arco para cortar un avance del equipo rosarino. Con total tranquilidad, el uno del Malevo amortiguó la pelota con el pecho y, tras controlar el balón con gran estilo, miró a las cámaras y realizó el popular gesto del "six seven" (67) con una sonrisa. La acción capturó de inmediato la atención de todas las redes.

A pesar del momento viral que protagonizó Arce, el resultado deportivo no acompañó al Malevo en su visita al Marcelo Bielsa. Newell's se impuso por 2 a 0 con goles de Facundo Guch y Walter Mazzantti, por la fecha 5 del Torneo Clausura, logrando cortar una racha negativa y subiéndose a los primeros puestos de la Zona A.

Con esta derrota, el Blanquinegro alcanzó los 16 partidos sin poder sumar puntos fuera de su casa. Sin embargo, dio que hablar en las redes sociales con Arce como protagonista.

Qué es el "Six Seven", un fenómeno entre niños y adolescentes

La expresión "six seven" se ha convertido en un fenómeno viral entre niños y adolescentes de la Generación Alpha (2010-2025). Aunque su significado exacto es escurridizo, se asocia comúnmente con un gesto de manos que se balancean para indicar "más o menos" o "tal vez". El origen de esta tendencia se encuentra en la canción Doot Doot (67) del rapero Skrilla y se popularizó masivamente a través de videos en TikTok.

Más allá de una traducción literal, el "six seven" funciona como una señal de pertenencia y complicidad generacional que suele dejar desconcertados a los adultos. El impacto cultural de este código ha sido tan grande que incluso figuras como el papa León XIV han sido captados realizando el gesto ante el pedido de niños y jóvenes. En esencia, representa una nueva forma de comunicación digital donde lo más importante no es el significado concreto, sino el hecho de compartir un código exclusivo de la comunidad juvenil.

Mirá la jugada completa de Nacho Arce: +1.000 de aura

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