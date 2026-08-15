15 de agosto de 2026 Inicio
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Boca empata 0 a 0 con Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura

El Calamar y el Xeneize igualan sin goles. El equipo de Rodolfo Arruabarrena busca escalar puestos en la tabla de la Zona A.

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Platense recibe a Boca en el estadio Ciudad de Vicente López. 

Platense recibe a Boca en el estadio Ciudad de Vicente López. 

C5N

Por la quinta fecha del Torneo Clausura, Boca iguala 0 a 0 con Platense en su visita al estadio Ciudad de Vicente López, que cuenta con cinco mil hinchas visitantes. El Xeneize busca prolongar el envión que consiguió con su victoria ante Recoleta por la Copa Sudamericana, mientras el Calamar intenta consolidar su recuperación.

Eros Mancuso grita con Tomás Palacios el primer gol del clásico.
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Cómo llegaron Platense y Boca a este partido

Platense tuvo un comienzo complicado en el semestre y Walter Zunino dejó su cargo después de la goleada 4-0 sufrida ante Talleres. La dirigencia apostó por el regreso de Martín Palermo, quien debutó con triunfo 1-0 frente a Independiente y luego igualó 1-1 ante Coquimbo por la Copa Libertadores.

Boca, dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, llega después de superar 3 a 1 a Recoleta por Copa Sudamericana y recuperar confianza en el ámbito internacional. Con la vuelta de la serie ante el equipo paraguayo en la cabeza, el entrenador dispuso un equipo con varios suplentes, mientras mantiene algunas dudas en la defensa.

El último enfrentamiento entre ambos terminó 0-0 en la Bombonera, en un encuentro al que Boca llegó con numerosas bajas. En los ocho cruces más recientes, Platense consiguió imponerse solamente una vez, mientras que el Xeneize buscará aprovechar esa estadística para sumar una nueva victoria en el campeonato.

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