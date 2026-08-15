Romina Gaetani contó que marchó contra la Ley de Tierras de Javier Milei: "Nos reprimieron" La actriz contó con detalles el accionar de las fuerzas de seguridad en el Congreso contra un grupo de artistas por pedir que "no se repartan el país". Agregar C5N en









Gaetani opinó que es "horrible y espantoso" que se habilite la venta de tierras a extranjeros. Redes sociales

Romina Gaetani reveló un dato desconocido hasta ahora, como fue su participación en la marcha frente al Congreso contra la Ley de Tierras que impulsó el gobierno de Javier Milei. "Nos reprimieron", dijo contundente.

La actriz contó en la mesa de Mirtha Legrand, este sábado, que salía de un ensayo de la obra La Ratonera y decidió sumarse a los manifestantes junto con otros colegas. "Nos reprimieron. Habré llegado 5:30 de la tarde y en esa cuadra, antes de llegar a la plaza, media cuadra antes ya había represión y estábamos todos tranquilos", detalló.

"Yo fui autoconvocada. Voy porque no estoy de acuerdo con que se vendan nuestros recursos naturales, me parece algo muy básico", explicó, y agregó: "Yo veo una causa que ya veo que está mal, independiente del gobierno que sea, y salgo a la calle: sean jubilados o la ley de discapacidad".

La actriz expuso su rechazo a la venta de recursos naturales estratégicos y a la eliminación de límites a la propiedad extranjera de tierras en Argentina. En este sentido, advirtió que "hoy vienen por el litio. Pensar que reparten las tierras de tu país es horrible, es espantoso".

La mediática justificó su presencia en la marcha para defender los recursos naturales, que no es un problema nuevo: "Arrancaron desde hace muchos años atrás con otros gobiernos, con bastante de nuestra Patagonia vendida, y hoy vienen por el litio, Vaca Muerta, nuestros glaciares, nuestros ríos".