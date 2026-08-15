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Brian Lanzelotta y su emoción por la suma millonaria que recaudó tras ser estafado

El ex Gran Hermano había sido engañado y perdió millones de pesos. Decidió compartir el alias de su cuenta y sus seguidores se solidarizaron con él.

Brian Lanzalota agradeció a sus seguidores.

Brian Lanzalota agradeció a sus seguidores.

Tras ser estafado por $17 millones, Brian Lanzelotta recibió una noticia que le devolvió la esperanza en medio de este mal momento. El cantante compartió el alias de su cuenta bancaria para intentar recuperar parte del dinero perdido y contó que logró recaudar $10 millones gracias a la colaboración de la gente.

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El exparticipante de Gran Hermano recorrió todos los programas de televisión para contar la estafa en la que perdió más de $17 millones. De acuerdo con lo que contó, una persona le encargó 3.800 bolsones de mercadería de su fábrica de papel higiénico, Bien Limpio.

Tras recibir el comprobante de pago, Brian entregó el pedido completo. Sin embargo, el pago resultó ser falso, por lo que nunca recibió el dinero. Después de comprobar que se trataba de una estafa, el cantante compartió la situación en sus redes sociales.

Brian Lanzelotta agradeció la ayuda de sus seguidores

Con un video publicado en su red, el emprendedor agradeció el amor y la solidaridad: "Mi teléfono está explotado de mensajes de gente tirando buena energía, hay mas de mil mensajes, eso habla de lo lindo que es la gente".

En medio de su descargo, explicó que no era su intención, pero se decidió a compartir el alias de su cuenta bancaria y la respuesta de la gente no se hizo esperar. "Contra mi voluntad pusimos el alias, que no era lo que yo buscaba, pero después de hacer los móviles recibí ayuda de un montón de gente. Llegamos a juntar $10 millones que es un montón, mi cuenta estaba en cero", contó.

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"Pudimos pagar parte de la deuda, que, si bien sigue estando, ahora es menos y es todo gracias a ustedes", expresó emocionado.

Por otro lado, también agradeció a la gente que aportó información para esclarecer parte de la investigación judicial. "Quiero agradecerle a la gente de Palmira, Mendoza, que cuando subí los videos se comunicaron conmigo y me mandaron información, datos concretos, direcciones, ubicaciones, nombres y apellidos", detalló.

Con respecto a su fabrica de papel higiénico y rollos de papel, indicó: "Tenemos muchos pedidos y ahora vamos a empezar a prepararlos para cumplir con todos. Vamos a estar un poco retrasados, pero lo vamos a hacer de la mejor manera posible".

A modo de cierre, confesó que en un momento pensó en cerrar su fábrica. "El lunes daba por terminado Bien Limpio y, gracias a sus mensajes, no me voy a dejar vencer, aunque haya un montón de gente que quiere que yo caiga. Una vez más les voy a decir que eso no va a pasar, tengo una familia hermosa, mi mujer, mi hermana, mis hijos", concluyó.

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