Danelik y Brian Sarmiento volvieron a la casa de Gran Hermano, pero no todo resultó como esperaban tras el festejo con sus compañeros por el reencuentro, donde tomaron tragos y disfrutaron de un gran banquete: el Big les prohibió tener sexo.

La pareja se conoció en el reality y, cuando ambos abandonaron la casa, blanquearon su relación y comenzaron a convivir. Pese a estar juntos, dentro del programa las reglas son estrictas y deben cumplirse a rajatabla. En esta oportunidad, tuvieron prohibido dormir juntos por haber bebido alcohol, una norma inflexible por parte del Big.

Cuando los dos participantes ya estaban acostados y tapados en la misma cama, el Big les llamó la atención e interrumpió el momento hot con un aviso. "Danelik, Brian: les recuerdo que está prohibido compartir cama cuando toman alcohol", dijo. A lo que la influencer reaccionó: "Ay, no. Pero Big, nosotros estamos juntos, somos pareja. No queremos dormir separados".

Al principio, los dos hicieron caso, pero minutos después se acercaron al confesionario para hablar directamente con Gran Hermano y pedirle que revise la decisión. "Chicos, el reglamento no les permite compartir cama si bebieron alcohol, así son las reglas de mi casa . Imposible, esta noche no pueden dormir juntos", les repitió.

Frente a eso, Danelik argumentó: "Estamos súper bien, aparte toda la gente sabe que somos pareja y dormimos juntos. Yo ya tengo un apego emocional con él, no puedo dormir separada". "Lo siento, pero no. Buenas noches", concluyó el Big, dando por cerrado el tema.

La fuerte decisión que tomó Daniela Celis después de enterarse que Nick Sicaro está con una ex Gran Hermano

Daniela Celis brindó una entrevista y habló sobre su relación con Nick Sicaro luego de que el youtuber blanqueara su romance con Lolo Poggio en el stream de Telefe. La influencer no solo reconoció que lo tiene bloqueado en todas las redes sociales, sino que también dejó abierta una incógnita sobre los verdaderos motivos de la ruptura que, según anticipó, el público conocerá con el tiempo.

Durante una charla con el influencer Sebi Manzoni, la ex participante de Gran Hermano le bajó el precio al vínculo desde el arranque. "Yo no sé si llegó a ser relación. Me empecé a conocer con una persona que terminó en nada porque ya no estoy con él. Pero solamente fue eso", señaló. Y explicó por qué todo terminó siendo público: "Lamentablemente fue blanqueada porque empezó todo en cámara. Porque si no, tampoco la blanqueaba. Si estoy conociendo a alguien ni lo presento enseguida".

Danierla Celis y Nick Sicaro terminaron su romance meses atrás.

Sobre los motivos de la ruptura, fue clara: "No funcionó porque yo creo que él tenía que haber dado un poquito más para que funcione. Como que él no estaba tan interesado y yo tampoco, quizás por eso no funcionó". Ante la consulta de si podría darle una segunda oportunidad, la respuesta fue inmediata: "No, no, no. Ya está, ni media, nada, cero. Bloqueado en todos lados".

El cierre de la entrevista dejó una frase que abrió una serie de especulaciones. "No tiene chance ni de que me hable y ya van a saber por qué. Porque todo siempre sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre y en algún momento la gente se va a enterar", comentó Daniela Celis, sin aclarar sobre qué habría ocurrido realmente entre ellos.