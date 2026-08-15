16 de agosto de 2026 Inicio
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Quién era el hombre que murió atropellado tras un choque y vuelco en Mar del Plata

Maximiliano Vandecaveye tenía 36 años, era correntino y se había instalado tiempo atrás en la ciudad costera; murió horas después del impacto tras sufrir graves lesiones internas.

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El instante previo al impacto que derivó en las lesiones irreversibles que sufrió Maximiliano Vandecaveye.

El instante previo al impacto que derivó en las lesiones irreversibles que sufrió Maximiliano Vandecaveye.

La Capital

Maximiliano Nahuel Vandecaveye tenía 36 años, era oriundo de Corrientes y había llegado recientemente a Mar del Plata con el objetivo de encontrar una oportunidad laboral vinculada con la actividad pesquera. El hombre murió este sábado luego de quedar atrapado contra una reja durante el violento accidente ocurrido en el barrio Las Avenidas.

Vuelco y choque en Mar del Plata: un muerto y varios heridos.
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Vandecaveye se encontraba durante la madrugada frente a un almacén ubicado sobre la calle Cerrito al 400 junto a un amigo, Héctor Fernández, de 38 años. Ambos esperaban para comprar cuando una Toyota RAV4 perdió el control después de protagonizar un choque con un Volkswagen Gol Trend y terminó sobre la vereda.

El impacto alcanzó de lleno al hombre y lo dejó aprisionado contra una estructura del comercio. Según informó el medio local La Capital, sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas daños en los riñones y una hemorragia interna producto del aplastamiento, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos.

A pesar del trabajo realizado por los equipos de emergencia, la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento horas después de ingresar al centro asistencial. La víctima permaneció internada luego del choque, mientras los médicos intentaban asistir las lesiones provocadas por el impacto de la camioneta.

El proyecto de Vandecaveye en la ciudad estaba relacionado con la pesca, una actividad por la que había decidido dejar Corrientes y trasladarse hacia la costa bonaerense. De acuerdo con la información publicada por medios locales, trabajaba en barcos pesqueros y buscaba consolidar allí una nueva etapa laboral poco tiempo antes de la tragedia.

El dolor de los allegados de Maximiliano Vandecaveye tras su trágica muerte

Tras conocerse la noticia, sus amigos expresaron su dolor en las redes sociales y pidieron colaboración para afrontar los gastos vinculados con el traslado de sus restos y el sepelio en Corrientes. "Con profundo dolor nos toca despedir a nuestro querido amigo Maxi", escribió Guido Gómez en Facebook al despedirlo.

La despedida de los allegados de Maximiliano.

La despedida de los allegados de Maximiliano.

El mismo allegado explicó que la familia y los amigos necesitan reunir dinero para afrontar los costos derivados de la muerte y el regreso del cuerpo a su provincia natal. "Apelamos a la solidaridad de sus amigos, conocidos y de quienes puedan colaborar", expresó Gómez en el pedido difundido a través de las redes sociales.

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