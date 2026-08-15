15 de agosto de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel desafió a Javier Milei desde Venado Tuerto: "Me preocupan los argentinos que no tienen trabajo"

La vicepresidenta volvió al centro del escenario político: se mostró junto al titular de la UCR, Leonel Chiarella, en la inauguración de la Expo Venado, y criticó al Gobierno al reclamar la eliminación de las retenciones y alertar sobre la crisis social. "Hay familias que no pueden llegar a fin de mes", precisó.

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Victoria Villarruel participó de la 90° edición de la Expo Venado

Victoria Villarruel participó de la 90° edición de la Expo Venado, en Santa Fe.

Villarruel junto al presidente de la UCR

Villarruel junto al presidente de la UCR, Leonel Chiarella, y a Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de la 90° edición de la Expo Venado, en Santa Fe, donde compartió el tradicional corte de cinta junto al intendente local y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, y no ahorró críticas al rumbo económico y social de la gestión de La Libertad Avanza. "Me preocupan los argentinos que no tienen trabajo", precisó.

Pablo Quirno y Victoria Villarruel. 
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En un nuevo capítulo de la tensión interna en el Poder Ejecutivo tras los recientes pedidos de renuncia por parte de sectores cercanos al Presidente, la titular del Senado puso el eje en la delicada situación laboral y el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables.

"Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes", disparó la vicepresidenta, en una clara diferenciación del discurso oficialista que prioriza el equilibrio fiscal sobre los indicadores sociales. Para Villarruel, la situación actual presenta "muchas complejidades" que deben ser atendidas de manera urgente para proteger el tejido social.

La vicepresidenta de la Nación inauguró la Expo Venado 2026.

La vicepresidenta de la Nación inauguró la Expo Venado 2026.

La funcionaria también marcó una diferencia de fondo al reclamar una baja de los impuestos a la producción, un tema sensible para el esquema tributario de Javier Milei. Aunque aclaró que no hay proyectos vigentes en el Congreso, sostuvo que "el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones".

En medio de las especulaciones sobre sus ambiciones políticas personales, la vicepresidenta hizo un llamado a la "unión nacional" y pidió dejar de lado la lógica electoralista que domina la agenda política. "Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro", aseguró, intentando tomar distancia de las discusiones por el armado de listas para 2025. Según su visión, el éxito de ciudades como Venado Tuerto demuestra que "sin trabajo no hay familia y sin familia no hay producción".

La vicepresidente Victoria Villarruel encabezó el tradicional corte de cinta y dejó oficialmente inaugurada la 90.ª edición de Expo Venado 2026.

La vicepresidente Victoria Villarruel encabezó el tradicional corte de cinta y dejó oficialmente inaugurada la 90.ª edición de Expo Venado 2026.

Esta nueva aparición de Villarruel ocurre en un clima de extrema hostilidad interna, luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller, Pablo Quirno, le sugirieran públicamente "dar un paso al costado" si no comparte el rumbo del Gobierno. A pesar de los cuestionamientos por sus fotos con dirigentes como Gildo Insfrán o Ricardo Quintela, la vicepresidenta ratificó su decisión de seguir recorriendo las provincias y dialogando con todos los sectores.

Mirá las declaraciones de Victoria Villarruel en Expo Venado 2026

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