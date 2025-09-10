10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 10 de septiembre

El segmento minorista operó a $1.382,18 para la compra y $1.433,79 tras una apertura caliente de la semana postelecciones legislativas bonaerenses, con triunfo de Fuerza Patria. En tanto, el blue escaló $5, aunque continúa siendo el más barato del mercado.

Por
La estabilización del dólar oficial consume energía y divisas al Gobierno en las últimas semanas antes de las elecciones de octubre.

La estabilización del dólar oficial consume energía y divisas al Gobierno en las últimas semanas antes de las elecciones de octubre.

El dólar oficial dio un salto en el inicio de la semana.
Te puede interesar:

En la banca privada, el dólar se comercializa en promedio a $1.440

Además, siguen las repercusiones de la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios luego de que haya rozado el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía, que hoy se ubica en $1.870.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Tras las críticas, Quirno rechazó de manera categórica que el Gobierno hubiera modificado el régimen cambiario o la política de bandas vigente. "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", planteó en diálogo con A24, y apuntó: "Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos".

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $373,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.382,18 para la compra y $1.433,79 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.370 para la compra y $1.390 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.423,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1865,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.436,89, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.428,49

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.446.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sube la presión sobre el dólar tras las elecciones bonaerenses y en la previa de los comicios de octubre.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

Tensa calma: el dólar oficial se mantuvo estable tras la disparada del lunes

El dólar acapara todas las miradas en el inicio de la semana luego de las elecciones bonaerenses.

El dólar se disparó tras la derrota del Gobierno en la provincia de Buenos Aires y rozó el techo de la banda

El dólar se lleva todas las miradas en la primera jornada de repercusiones de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras la derrota del Gobierno

El dólar había cerrado el viernes en $1.380.

Tras la derrota del Gobierno, el dólar cripto se disparó a $1.460 y luego recortó la suba

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Expectativa por la reacción del dólar tras las elecciones bonaerenses

Rating Cero

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

últimas noticias

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Hace 9 minutos
El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Hace 9 minutos
Crisis en la industria del calzado: Nunca hubo un peor año que este, el consumo está acabado

Crisis en la industria del calzado: "Nunca hubo peor año que este, el consumo está acabado"

Hace 11 minutos
Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Hace 22 minutos
Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Hace 37 minutos