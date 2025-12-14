14 de diciembre de 2025 Inicio
Javier Milei repudió el atentado en Australia: las reacciones de los líderes mundiales

El Presidente hizo pública su condena al brutal ataque perpetrado por dos tiradores contra una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney. "La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de Las fuerzas que vienen del cielo", manifestó.

Por
El presidente Javier Milei hizo público su repudio al atentado ocurrido este domingo en Bondi Beach, en Australia, donde al menos once personas fueron asesinadas por dos tiradores en una celebración de inicio de Janucá en Sídney. "Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos", sostuvo, retomando su vínculo con el judaísmo.

"Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de Las fuerzas que vienen del cielo. ¡Ánimo!", escribió en su cuenta de X.

El mandatario respondió a un tuit del legislador porteño Waldo Wolff, quien manifestó: "Otra mañana donde es noticia un ataque mortal a personas por ser judías. Esta vez en Sidney, Australia. Otra mañana donde esos sectores que apañan el terrorismo harán silencio y/o utilizarán la palabra 'pero' después de pasarse 2 años justificando el ataque a civiles del 7/10/23 en Israel. Mucha fuerza para las familias de las víctimas. Mucho apoyo a quienes pelean contra el terrorismo".

La reacción de líderes políticos de todo el mundo al atentado en Australia

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, expresó: "Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe. En este momento oscuro para nuestra nación, nuestra policía y agencias de seguridad están trabajando para identificar a cualquier persona asociada con este atropello".

Por su parte, Sussan Ley, líder de la oposición de Australia, manifestó que "los australianos están de luto profundo esta noche, con una violencia odiosa que golpea el corazón de una comunidad australiana icónica, un lugar que todos conocemos tan bien y amamos, Bondi".

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, envió condolencias "a todos los afectados por el terrible ataque", mientras que su par de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, expresó: "Australia y Nueva Zelanda son más cercanas que amigos; somos familia. Me impactan las escenas desgarradoras en Bondi, un lugar que los kiwis visitan a diario. Mis pensamientos y los pensamientos de todos los neozelandeses están con los afectados".

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, señaló: "Estoy consternado por el ataque a tiros asesino ocurrido durante un evento de Janucá. Estos son los resultados de la ofensiva antisemita en las calles de Australia durante los últimos dos años, con los llamados antisemitas e incitadores a 'Globalizar la Intifada' que se hicieron realidad hoy".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responsabilizó al gobierno australiano por contribuir al aumento del antisemitismo antes del tiroteo. "Hace tres meses le escribí al primer ministro australiano que su política avivaba el antisemitismo", comentó, en alusión a una carta enviada a Albanese en agosto, tras el anuncio de Canberra sobre el reconocimiento del Estado palestino.

"El antisemitismo es un cáncer que se propaga cuando los líderes no se pronuncian ni actúan", añadió Netanyahu durante un discurso televisado en el sur de Israel.

Usula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, destacó que "Europa apoya a Australia y a las comunidades judías de todo el mundo; estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio".

