12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, según el Banco Central

El vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, anticipó el balance cambiario donde la dolarización de ahorros cayó estrepitosamente en noviembre.

Por
El vice del BCRA

El vice del BCRA, Werning, anticipó el balance cambiario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) elaboró un informe donde anticipó el balance cambiario que determinó una fuerte caída de la demanda de dólares tras las elecciones legislativas: la dolarización de ahorros pasó de u$s4.600 millones en septiembre y u$s3.400 millones en octubre a solo u$s200 millones en noviembre.

Estados Unidos activó el swap en la previa de las elecciones legislativas.
Te puede interesar:

EEUU confirmó que activó el swap con el BCRA por más de u$s2.500 millones en octubre

La presentación del informe, titulado "Argentina 2025: superado el cisne negro, se ratifica la fortaleza del régimen económico", se realizó en el Hotel Sheraton y estuvo a cargo del vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning. El documento reveló el desplome de la adquisición de moneda extranjera tras una fuerte volatilidad preelectoral. “Pasada la elección, la demanda especulativa de dólares y de cobertura cambiaria se está reduciendo rápidamente sin mediar anuncio de cambio al régimen económico”, expresó.

balance bcra

Según un gráfico de la presentación en el Seminario Internacional LarrainVial, la demanda de dólares para atesoramiento se redujo de un pico de u$s4.600 millones en septiembre a u$s200 millones en noviembre. Esta caída reflejó un cambio abrupto en las preferencias de los ahorristas y la percepción de riesgo en el país, señaló el funcionario.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, la reversión poselectoral fue de u$s8.400 millones. Si se incluyen los gastos por turismo y las importaciones, el monto asciende a unos u$s1.100 millones en noviembre, una caída muy marcada frente a los u$s5.300 millones de octubre y los u$s6.400 millones registrados en septiembre.

dolar bcra 1

Según Werning, la economía local atravesó “un cisne negro”: un shock político y electoral que impulsó una dolarización inédita en el sistema financiero y dio lugar a un desplome en la demanda de pesos. “La historia de ajustes cambiarios en años electorales pesó sobre la confianza: el miedo al pasado, y no un desequilibrio económico, impulsó la demanda de dólares en 2025”, afirmó el vicepresidente del BCRA.

En esa línea, la presentación también muestra una reversión de la cobertura cambiaria del sector privado, medida como la ratio acumulada de los últimos seis meses. Pasó del 54% del M2 en octubre a un 39% en noviembre.

Los datos oficiales de la demanda de dólares por parte de los ahorristas en noviembre podrán conocerse el próximo viernes 26 de diciembre, cuando el BCRA dé a conocer el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario correspondiente a noviembre.

El informe completo del Banco Central que anticipa el balance cambiario

Informe balance cambiario BCRA

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Banco Central abrió el acceso al dólar oficial para quienes reinviertan bonos en enero

El Banco Central abrió el acceso al dólar oficial para quienes reinviertan bonos en enero

El dólar oficial cerró la rueda de viernes abajo de los $1.500. 

El dólar cerró la semana con una leve suba y abajo de los $1.500

El Tesoro aceleró la compra de dólares en el MULC.

El Tesoro volvió a comprar dólares: lleva casi u$s300 millones de cara al vencimiento de enero con bonistas privados

El equipo que lidera Luis Caputo cerró el año con una buena licitación en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos con una baja de tasas

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la previa del cierre de año.

El dólar se mantuvo estable y el blue tuvo una leve suba

Caputo había anticipado que iba a colocar alrededor de u$S1.000 millones.

Regreso al mercado internacional: el Gobierno logró tomar u$s1.000 millones con un bono en dólares a una tasa de 9,3%

Rating Cero

Latorre reveló que la producción también tentó a su marido.

"No me quieren": Yanina Latorre reveló qué le hicieron para que no ingrese a MasterChef

Wanda Nara muestra su faceta más íntima con sus nuevas amigas. 

Wanda Nara invitó a dos figuras de Telefe a recibir el Año Nuevo en su casa de Uruguay

play

MarÍa Becerra: De Youtuber a 360 Monumental

Clair Obscur Expedition 33 se consagró como el juego del año.

The Game Awards 2025: Clair Obscur: Expedition 33 fue elegido Juego del Año

El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.
play

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador
play

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: de cuál se trata

últimas noticias

Latorre reveló que la producción también tentó a su marido.

"No me quieren": Yanina Latorre reveló qué le hicieron para que no ingrese a MasterChef

Hace 44 minutos
El vice del BCRA, Werning, anticipó el balance cambiario.

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, según el Banco Central

Hace 52 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 13 de diciembre

Hace 1 hora
Wanda Nara muestra su faceta más íntima con sus nuevas amigas. 

Wanda Nara invitó a dos figuras de Telefe a recibir el Año Nuevo en su casa de Uruguay

Hace 1 hora
play

Javier Milei encabezó una caravana en Córdoba con militantes libertarios

Hace 1 hora