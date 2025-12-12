La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, según el Banco Central El vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, anticipó el balance cambiario donde la dolarización de ahorros cayó estrepitosamente en noviembre. Por + Seguir en







El vice del BCRA, Werning, anticipó el balance cambiario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) elaboró un informe donde anticipó el balance cambiario que determinó una fuerte caída de la demanda de dólares tras las elecciones legislativas: la dolarización de ahorros pasó de u$s4.600 millones en septiembre y u$s3.400 millones en octubre a solo u$s200 millones en noviembre.

La presentación del informe, titulado "Argentina 2025: superado el cisne negro, se ratifica la fortaleza del régimen económico", se realizó en el Hotel Sheraton y estuvo a cargo del vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning. El documento reveló el desplome de la adquisición de moneda extranjera tras una fuerte volatilidad preelectoral. “Pasada la elección, la demanda especulativa de dólares y de cobertura cambiaria se está reduciendo rápidamente sin mediar anuncio de cambio al régimen económico”, expresó.

balance bcra Según un gráfico de la presentación en el Seminario Internacional LarrainVial, la demanda de dólares para atesoramiento se redujo de un pico de u$s4.600 millones en septiembre a u$s200 millones en noviembre. Esta caída reflejó un cambio abrupto en las preferencias de los ahorristas y la percepción de riesgo en el país, señaló el funcionario.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, la reversión poselectoral fue de u$s8.400 millones. Si se incluyen los gastos por turismo y las importaciones, el monto asciende a unos u$s1.100 millones en noviembre, una caída muy marcada frente a los u$s5.300 millones de octubre y los u$s6.400 millones registrados en septiembre.

dolar bcra 1 Según Werning, la economía local atravesó “un cisne negro”: un shock político y electoral que impulsó una dolarización inédita en el sistema financiero y dio lugar a un desplome en la demanda de pesos. “La historia de ajustes cambiarios en años electorales pesó sobre la confianza: el miedo al pasado, y no un desequilibrio económico, impulsó la demanda de dólares en 2025”, afirmó el vicepresidente del BCRA.