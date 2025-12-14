14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gabriel Boric llamó por teléfono a José Antonio Kast y lo invitó a reunirse este lunes

El actual mandatario del país trasandino realizó una conferencia en la que anunció que mañana ya se iniciará el traspaso del poder. Además, instó al líder de la ultraderecha a resolver diferencias mediante el diálogo pacífico.

Por
El actual presidente chileno Gabriel Boric invitó al mandatario electo José Antonio Kast a resolver las diferencias políticas por el camino del diálogo pacífico.

El actual presidente chileno Gabriel Boric invitó al mandatario electo José Antonio Kast a resolver las diferencias políticas por el camino del diálogo pacífico.

Dos horas más tarde de que se conocieran los resultados del balotaje en Chile, el actual mandatario Gabriel Boric realizó una conferencia en la que anunció que invitó al presidente electo durante este domingo, José Antonio Kast, a tener una reunión durante el día de mañana en el Palacio de la Moneda para iniciar el traspaso de mando. "La capacidad de trabajar por un bien mayor, que es el bienestar de nuestro pueblo, es lo que engrandece", aseguró el líder de la coalición de partidos de izquierda trasandino.

José Antonio Kast.
Te puede interesar:

Quién es José Antonio Kast, el ultraderechista que cerró el ciclo de la izquierda en Chile

Mediante su discurso que fue transmitido en vivo por la televisión chilena, Boric hizo hincapié en que el sistema político debe mantenerse con el diálogo, después una campaña en la que el representante de la ultraderecha y reivindicador de la dictadura de Augusto Pinochet estuvo teñida de varios ataques, tanto al gobierno, como a quien representó la candidatura oficialista, Jeannette Jara.

"Contamos con una democracia que nos permite tomar decisiones, que nos permite resolver nuestras diferencias y que puede encausar distintas visiones de país de una manera pacífica. Debemos cuidarlo", sentenció el actual presidente de Chile.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/2000369538957733961&partner=&hide_thread=false

En este sentido, Boric se dirigió a Kast, al mandatario electo de la ultraderecha chilena. "Si hay algo que puedo desearle al presidente electo es que se disponga prontamente a tender puentes, escuchar, enfrentar esta hermosa tarea con la humildad y humanidad que nos enseñaron los que estuvieron antes que nosotros", dijo. Luego, no solo lo felicitó a él, con quien mantuvo una llamada telefónica transmitida en vivo, sino también a todos sus compatriotas que acompañaron su candidatura.

"Me he comunicado con la candidata Jeannette Jara para agradecerle la iniciativa, ideas y fuerza con las que planteó al país durante esta larga campaña electoral. Estoy seguro que su aporte y férrea defensa en los avances de los derechos de los y las trabajoras de Chile tendrán eco en el Chile de los próximos años", sostuvo Boric.

Por otro lado, Boric también se refirió al bando perdedor durante este balotaje decisivo no solo para Chile, sino también para toda la región latinoamericana. "A quienes hoy sienten pena, están tristes y tienen incertidumbre, quiero decirles también que hay muchos motivos por los cuales seguir trabajando por nuestra patria. Siempre estaremos junto en ello", sostuvo.

"Somos una historia y un proyecto colectivo, que es diverso, plural, y tiene principios y valores compartidos, diferencias que deben resolverse por la via pacifica, la via del dialogo y la democracia, que se revive y revitaliza en jornadas como la de hoy. Democracia hoy y siempre, que viva chile y que viva su gente", cerró el actual presidente Boric.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast.

Milei exultante con el triunfo de Kast en Chile: "Un paso más de nuestra región"

José Antonio Kast, lider de la ultraderecha chilena, ganó el balotaje presidencial por una diferencia de casi veinte puntos.

El derechista José Antonio Kast superó por casi 20 puntos a Jeannette Jara y será el próximo presidente de Chile

Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.

Chile elige nuevo presidente: qué dicen las encuestas sobre el resultado del balotaje

Chile prohibirá el uso del celular en el colegio para evitar distracciones.

Chile prohibirá el uso de los celulares en todas las escuelas a partir de 2026

Los heridos son jóvenes de entre 16 y 17 años, además de una persona de 27 años.

Tragedia en Colombia: un micro que llevaba a estudiantes egresados cayó por un precipicio y hay al menos 17 muertos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump repudió el atentado contra una fiesta judía en Australia: "Fue puramente antisemita"

Rating Cero

Roberto Carlos tiene 83 años.

Roberto Carlos chocó con su Cadillac mientras grababa para la TV brasileña

Video: Pampita deslumbró a los fans de María Becerra en su segundo show en River

Video: Pampita deslumbró a los fans de María Becerra en su segundo show en River

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.
play

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

La serie construye su ficción a partir del entramado narco que marcó a los pueblos costeros de Galicia.
play

La miniserie de Netflix de solo 7 capítulos que te atrapa con su universo criminal

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios.
play

En detalle: como es Lali, La que le gana al tiempo, el documental que es furor en Netflix

últimas noticias

El actual presidente chileno Gabriel Boric invitó al mandatario electo José Antonio Kast a resolver las diferencias políticas por el camino del diálogo pacífico.

Boric llamó por teléfono a Kast y lo invitó a reunirse este lunes en La Moneda

Hace 10 minutos
José Florentín.

Pidieron la detención de un exjugador de Vélez acusado de violación por "entorpecer la investigación"

Hace 24 minutos
La medida del Gobierno se refiere a Tecnópolis.

El Gobierno lanzará una licitación para concesionar el predio de Tecnópolis

Hace 34 minutos
Los heridos son jóvenes de entre 16 y 17 años, además de una persona de 27 años.

Tragedia en Colombia: un micro que llevaba a estudiantes egresados cayó por un precipicio y hay al menos 17 muertos

Hace 1 hora
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump repudió el atentado contra una fiesta judía en Australia: "Fue puramente antisemita"

Hace 1 hora