Gabriel Boric llamó por teléfono a José Antonio Kast y lo invitó a reunirse este lunes El actual mandatario del país trasandino realizó una conferencia en la que anunció que mañana ya se iniciará el traspaso del poder. Además, instó al líder de la ultraderecha a resolver diferencias mediante el diálogo pacífico.







El actual presidente chileno Gabriel Boric invitó al mandatario electo José Antonio Kast a resolver las diferencias políticas por el camino del diálogo pacífico.

Dos horas más tarde de que se conocieran los resultados del balotaje en Chile, el actual mandatario Gabriel Boric realizó una conferencia en la que anunció que invitó al presidente electo durante este domingo, José Antonio Kast, a tener una reunión durante el día de mañana en el Palacio de la Moneda para iniciar el traspaso de mando. "La capacidad de trabajar por un bien mayor, que es el bienestar de nuestro pueblo, es lo que engrandece", aseguró el líder de la coalición de partidos de izquierda trasandino.

Mediante su discurso que fue transmitido en vivo por la televisión chilena, Boric hizo hincapié en que el sistema político debe mantenerse con el diálogo, después una campaña en la que el representante de la ultraderecha y reivindicador de la dictadura de Augusto Pinochet estuvo teñida de varios ataques, tanto al gobierno, como a quien representó la candidatura oficialista, Jeannette Jara.

"Contamos con una democracia que nos permite tomar decisiones, que nos permite resolver nuestras diferencias y que puede encausar distintas visiones de país de una manera pacífica. Debemos cuidarlo", sentenció el actual presidente de Chile.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/2000369538957733961&partner=&hide_thread=false Hemos tenido una jornada ejemplar de elecciones que ha contado con la inmensa participación de más de 13 millones de personas que han acudido a las urnas y han elegido como presidente a José Antonio Kast, con quien me comuniqué para felicitarlo por su triunfo, desearle éxito… pic.twitter.com/zGgf1c7eCP — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 15, 2025 En este sentido, Boric se dirigió a Kast, al mandatario electo de la ultraderecha chilena. "Si hay algo que puedo desearle al presidente electo es que se disponga prontamente a tender puentes, escuchar, enfrentar esta hermosa tarea con la humildad y humanidad que nos enseñaron los que estuvieron antes que nosotros", dijo. Luego, no solo lo felicitó a él, con quien mantuvo una llamada telefónica transmitida en vivo, sino también a todos sus compatriotas que acompañaron su candidatura.

"Me he comunicado con la candidata Jeannette Jara para agradecerle la iniciativa, ideas y fuerza con las que planteó al país durante esta larga campaña electoral. Estoy seguro que su aporte y férrea defensa en los avances de los derechos de los y las trabajoras de Chile tendrán eco en el Chile de los próximos años", sostuvo Boric.

Por otro lado, Boric también se refirió al bando perdedor durante este balotaje decisivo no solo para Chile, sino también para toda la región latinoamericana. "A quienes hoy sienten pena, están tristes y tienen incertidumbre, quiero decirles también que hay muchos motivos por los cuales seguir trabajando por nuestra patria. Siempre estaremos junto en ello", sostuvo. "Somos una historia y un proyecto colectivo, que es diverso, plural, y tiene principios y valores compartidos, diferencias que deben resolverse por la via pacifica, la via del dialogo y la democracia, que se revive y revitaliza en jornadas como la de hoy. Democracia hoy y siempre, que viva chile y que viva su gente", cerró el actual presidente Boric.