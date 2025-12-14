IR A
IR A

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

Para muchos especialistas en vínculos, estos matrimonios relámpago revelan cómo la exposición mediática y el ritmo acelerado pueden afectar la intimidad.

Al poco tempo de casarse

Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

  • Varias celebridades protagonizaron matrimonios extremadamente breves, marcados por impulsividad, presiones y decisiones tomadas en momentos intensos.
  • Renée Zellweger y Kenny Chesney se casaron tras pocos meses de relación y anularon su unión a los cuatro meses, aclarando malentendidos mediáticos.
  • Britney Spears y Jason Alexander tuvieron uno de los casamientos más cortos: 55 horas, luego de una noche descontrolada en Las Vegas.
  • Infidelidades, discusiones y presiones externas marcaron las rupturas de parejas como Mario López–Ali Landry, Carmen Electra–Dennis Rodman y Nicolas Cage–Erika Koike.

En el mundo del espectáculo, donde los romances deslumbran tanto como los flashes de las alfombras rojas, algunos matrimonios de Hollywood se convirtieron en noticia no por su duración, sino por lo fugaz que fueron. A lo largo de las últimas décadas, varias celebridades dieron el “sí” en ceremonias mediáticas que prometían estabilidad, pero que terminaron en rupturas exprés.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.
Te puede interesar:

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

Estos casos se volvieron emblemáticos por lo llamativo de los plazos y por la repercusión que tuvieron en la industria del entretenimiento. Detrás de estas separaciones relámpago suelen mezclarse agendas intensas, presiones de la fama y decisiones impulsivas tomadas en el vértigo del enamoramiento.

Cuáles fueron las parejas famosas que se casaron y se separaron en tiempo récord

Britney Spears y Jason Alexander
Jason Alexander y Britney Spears estuvieron casados por 55 horas en enero de 2004.

Jason Alexander y Britney Spears estuvieron casados por 55 horas en enero de 2004.

Desde Renée Zellweger hasta Nicolas Cage, varias celebridades protagonizaron matrimonios tan rápidos como llamativos. Cada historia combina impulsividad, situaciones inesperadas y rupturas casi inmediatas tras el “sí, quiero”.

Renée Zellweger y Kenny Chesney vivieron un flechazo en 2005 durante un evento solidario por el tsunami. Tras conocerse en enero, se casaron en mayo en una ceremonia íntima en St. John, pero el matrimonio se desmoronó apenas cuatro meses después. Ella solicitó la anulación alegando “fraude” como formalismo legal, y ambos aclararon que la causa no tenía relación con rumores sobre la vida privada del cantante.

Britney Spears y Jason Alexander protagonizaron uno de los casamientos más breves de Las Vegas. En enero de 2004, tras una noche de fiesta, fueron a una pequeña capilla a las 3.30 de la madrugada y se casaron sin pensarlo demasiado. El matrimonio duró solo 55 horas antes de ser anulado. Britney reconoció luego que actuó de manera inmadura y sin medir consecuencias.

Mario López y Ali Landry se separaron apenas dos semanas después de su boda. Aunque llevaban seis años juntos, la ruptura se produjo tras descubrirse una infidelidad del actor durante su despedida de soltero. Landry siguió adelante con el casamiento porque todo estaba organizado, pero poco después decidió terminar la relación.

Carmen Electra y Dennis Rodman también se casaron en Las Vegas en 1998. Aunque su relación estaba en pleno auge, la ceremonia se vio envuelta en polémica: el entorno del deportista intentó frenarla por motivos económicos, y días después la cuestionaron alegando que ambos estaban demasiado ebrios. La pareja volvió a intentarlo, pero la convivencia terminó por desgastarlos. Ella nunca reclamó dinero y él confesó que siempre la amó profundamente.

En 2019, Nicolas Cage y Erika Koike vivieron una historia igual de fugaz. Tras un año de relación, se casaron en Las Vegas, pero cuatro días después el actor pidió la anulación alegando que estaba borracho y que existían diferencias irreconciliables. Testigos aseguraron que Cage acusaba a Koike de buscar beneficios económicos, algo que él luego evitó detallar públicamente.

Pamela Anderson y Rick Salomon apostaron varias veces por su relación. Se casaron en 2007 durante un show de magia, anularon el matrimonio, volvieron a casarse en 2014 y se separaron y reconciliaron varias veces más. Finalmente, en 2015 firmaron la ruptura definitiva, tras acusaciones de comportamientos conflictivos.

Antes de esa historia, Shannen Doherty también había sido esposa de Rick Salomon. Se casaron en 2002, apenas dos días después de conocerse, pero nueve meses más tarde anularon la unión. Con el tiempo, lograron hablar públicamente de lo ocurrido y sanar viejas tensiones, recordando también momentos felices.

Noticias relacionadas

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

play
Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Hace 35 minutos
Santos se salvó del descenso en la última fecha del torneo.

El ex River que es compañero de Neymar y no le está yendo como esperaba en Brasil

Hace 35 minutos
Conocé los puntos icónicos de CABA, imperdibles en tu circuito de Turismo porteño

Es un lugar imperdible de la lírica mundial, supo estar a metros de la Casa Rosada y hoy está más vigente que nunca: cuál es

Hace 36 minutos
El uso del negro en Navidad se asocia culturalmente al luto y contrasta con el sentido de celebración de la fecha.

Por qué no se puede usar ropa negra en Navidad: este es el verdadero significado

Hace 45 minutos
Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

Hace 45 minutos