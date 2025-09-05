Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de septiembre

El dólar oficial operó a $1.344,41 para la compra y $1.386,80 para la venta, en una semana donde el Gobierno continuó interviniendo en el Mercado Único y Libre de Cambios. El blue se comercializó a $1.370.

El dólar oficial cotizó este viernes a $1.344,41 para la compra y $1.386,80 para la venta , tras una rueda de jueves sin cambios y en el cierre de la semana donde el Gobierno comenzó la intervención en el mercado de cambios luego de que haya rozado el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía. Por su parte, el minorista en el Banco Nación subió $5 y operó a $1.380; mientras que el blue se comercializó a $1.370.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento" , publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Esto contradice también sus propias palabras expresadas a finales de agosto donde negaba que el Gobierno haya estado usando los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional para intentar controlar la suba de la divisa estadounidense, algo finalmente blanqueado este martes.

Tras las críticas, Quirno rechazó de manera categórica que el Gobierno hubiera modificado el régimen cambiario o la política de bandas vigente. "No hay ninguna rotura del esquema cambiario , no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", planteó en diálogo con A24, y apuntó: "Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos".

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $326,52 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.344,41 para la compra y $1.386,80 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.350 para la compra y $1.370 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.355.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.794.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.387,05, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.385,35.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.391.