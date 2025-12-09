9 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 9 de diciembre

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación en el comienzo de semana corta, con un contexto de calma cambiaria, con el mayorista acercándose al techo de la banda y el blue operó al alza.

Por
El dólar oficial mantiene una suave tendencia a la baja.

El dólar oficial mantiene una suave tendencia a la baja.

Pexels

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, en el comienzo de una semana corta por el feriado del lunes, en un contexto de sin grandes sobresaltos, donde el mayorista se acercó al techo de la banda y el blue operó al alza.

El dólar oficial viene de una semana sin sobresaltos.
Te puede interesar:

A cuánto va a cotizar el dólar tras el finde largo

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo anunció previo a la apertura de la rueda del viernes que Argentina vuelve al mercado internacional de deuda. En una entrevista con A24, destacó que la modalidad será a partir de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%.

"Diferenciemos lo que es compra de acumulación de reservas. Somos el gobierno que más dólares compró, que es una suma 30 mil millones", subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

Por su parte, el presidente Javier Milei defendió el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial comienza una semana corta.

El dólar oficial comienza una semana corta.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.412,3 para la compra y $1.463,13 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.442.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.904,5

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.514,72 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1468,72.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.450.

El dólar oficial se mantiene tranquilo tras una semana con el anuncio de la vuelta al mercado internacional de deuda.

El dólar cerró la semana con tendencia a la baja. 

Los bonos cotizan en verde en Wall Street. 

El dólar blue cotiza abajo de $1.500. 

el fmi volvio a pedirle al gobierno un plan mas ambicioso para acumular reservas

El dólar oficial atraviesa una semana sin grandes sobresaltos.

Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Hace 8 minutos
Javier Milei llegó a Noruega.

Hace 9 minutos
Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

Hace 10 minutos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

Hace 15 minutos
Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal.

Hace 17 minutos