Tragedia en Colombia: un micro que llevaba a estudiantes egresados cayó por un precipicio y hay al menos 17 muertos

El vehículo transportaba a un grupo de adolescentes que se dirigía a una playa para celebrar su graduación escolar. Hay 20 heridos y algunos desaparecidos.

Los heridos son jóvenes de entre 16 y 17 años

Los heridos son jóvenes de entre 16 y 17 años, además de una persona de 27 años.

Al menos 17 personas murieron, incluido el conductor, y 20 resultaron heridas al caer un micro por un precipicio en el departamento de Antioquia, Colombia, durante la madrugada del domingo. El vehículo transportaba a un grupo de adolescentes que se dirigían a una playa para celebrar su graduación escolar.

El accidente se produjo en la vía Belén, en el sector El Chispero, entre las localidades de Remedios y Zaragoza. El colectivo había partido de la ciudad de Tolú con destino a Medellín. A bordo viajaban más de 30 estudiantes del Liceo Antioqueño, un guía y dos conductores.

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Colombia informó que los heridos son jóvenes de entre 16 y 17 años, además de una persona de 27 años. Las autoridades competentes aún adelantan las investigaciones para establecer la cifra final de víctimas fatales y personas lesionadas, así como las causas exactas del siniestro.

El Secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas Arango, precisó que la cifra de fallecidos no es oficial debido a la posible presencia de personas desaparecidas. El funcionario aclaró que el viaje fue una actividad programada de forma personal por los jóvenes egresados, y que “no iban docentes, al menos autorizados” por la institución educativa.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia emitió un comunicado confirmando que "las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y personas lesionadas”.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron la magnitud de la tragedia: el micro quedó volcado sobre un costado en el abismo, con el techo completamente desprendido y la cabina del conductor prácticamente irreconocible, en medio de la conmoción del inicio de las tareas de rescate.

Los heridos son jóvenes de entre 16 y 17 años, además de una persona de 27 años.

