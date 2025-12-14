Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de diciembre

14 de diciembre de 2025 Inicio
La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación en jornada de domingo sin movimiento en los mercados, con el mayorista cerca del techo de la banda y una ligera baja del blue sobre el cierre de la semana.

El dólar oficial cerró la semana con $5 de alza.

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, cuando marcó una ligera suba que terminó con una semana al alza en un contexto sin grandes sobresaltos, donde el mayorista se mueve cerca del techo de la banda y el blue opera con tendencia ascendente.

El dólar cotiza abajo de los $1.500. 
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de diciembre

El presidente Javier Milei defendió el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Banco Central permitirá que quienes cobren intereses de Bonares y Globales en enero vuelvan a comprar dólares al tipo de cambio oficial si los reinvierten en bonos similares. La medida abre una excepción puntual dentro del cepo y apunta a sostener la emisión del nuevo Bonar 2029.

El anuncio se conoció el martes por la noche y se alinea con la estrategia del Ministerio de Economía para impulsar la colocación del nuevo Bonar 2029 en dólares. La última emisión de este tipo por parte del Tesoro se había realizado en 2018.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial viene a la baja en lo que va de diciembre.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial opera a $1.413,46 para la compra y $1.464,55 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.508,79 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.478,73.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.

