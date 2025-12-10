Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de diciembre

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación tras un comienzo de semana corta al alza, en un contexto de calma cambiaria, con el mayorista acercándose al techo de la banda y el blue con ligero movimiento ascendente.

El dólar oficial arrancó la semana con una pequeña suba.

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación , tras un comienzo de semana corta con una ligera suba en un contexto sin grandes sobresaltos, donde el mayorista se acerca al techo de la banda y el blue operó al alza , mientras que desde el Gobierno anunciaron una nueva baja de retenciones al campo .

Leve suba del dólar tras el anuncio de baja de retenciones

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo anunció previo a la apertura de la rueda del viernes que Argentina vuelve al mercado internacional de deuda . En una entrevista con A24, destacó que la modalidad será a partir de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%.

"Diferenciemos lo que es compra de acumulación de reservas. Somos el gobierno que más dólares compró, que es una suma 30 mil millones" , subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

Por su parte, el presidente Javier Milei defendió el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.412,30 para la compra y $1.463,13 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.442.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904,5

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.514,72 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1468,72.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.450.