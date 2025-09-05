Nancy Pazos: "Milei se 'masturbaba' con el valor del dólar y ahora llega estallado a las elecciones"

2La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial y se metió de llenó en las elecciones legislativas bonarenses del próximo domingo y brindó un panorama económico de la delicada situación en la que llega el oficialismo a los comicios: "Milei se masturbaba con el valor del dólar y con el riesgo país y ahora llega estallado a estas elecciones y con el peor clima financiero", expresó.
En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista ahondó en la crisis económica que vive la gestión libertaria en medio del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpicó al oficialismo y en la que estaría involucrada la secretaria de Presidencia, Karina Milei. "El Gobierno llega a estas elecciones con los audios del Karinagate y la certeza del electorado de que alguna vez votaron a alguien que era diferente, y ahora parecen que son todos iguales".
En el mismo sentido, Pazos comparó las elecciones de medio término del 2017, donde el oficialismo liderado por Mauricio Macri ganó los comicios: "La holgadez que tenía Macri, no la tiene Milei. En términos económicos, llega con todo estallado". Además, agregó: "La Argentina no vota moral, vota con los bolsillos, y esos bolsillos lamentablemente están vacíos".
"Hay parálisis comercial: no se compra, no se vende. Cierran fábricas todos los días. Hasta hace poco se vendían bienes durables, porque los que tienen plata se dolarizaban así. Ahora ni eso. El rubro de ventas de autos bajó un 13%, un montón. Lo que era una tontería como elección, terminó siendo importante por la propia incapacidad política del Gobierno", añadió.
Finalmente, concluyó: "El lunes cuando abran los mercados, tras las elecciones, alguien va a tener que salir a hablar. Porque aquellos que jugaron al carry trade, quieren estar seguros que se la pueden llevar de vuelta. En el medio del quilombo político, están aquellos que la quieren sacar del mercado".