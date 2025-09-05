6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nancy Pazos: "Milei se 'masturbaba' con el valor del dólar y ahora llega estallado a las elecciones"

La periodista brindó su habitual panorama político y dejó en evidencia la crisis que vive el oficialismo a días de los comicios legislativos bonaerenses: "Llega con el peor clima financiero", expresó.

Por
La periodista dejó en envidencia en su editorial la crisis económica libertaria.

La periodista dejó en envidencia en su editorial la crisis económica libertaria.

2La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial y se metió de llenó en las elecciones legislativas bonarenses del próximo domingo y brindó un panorama económico de la delicada situación en la que llega el oficialismo a los comicios: "Milei se masturbaba con el valor del dólar y con el riesgo país y ahora llega estallado a estas elecciones y con el peor clima financiero", expresó.

Te puede interesar:

Nancy Pazos, sobre los audios de las coimas: "Algo le están diciendo los factores de poder a Milei"

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista ahondó en la crisis económica que vive la gestión libertaria en medio del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpicó al oficialismo y en la que estaría involucrada la secretaria de Presidencia, Karina Milei. "El Gobierno llega a estas elecciones con los audios del Karinagate y la certeza del electorado de que alguna vez votaron a alguien que era diferente, y ahora parecen que son todos iguales".

En el mismo sentido, Pazos comparó las elecciones de medio término del 2017, donde el oficialismo liderado por Mauricio Macri ganó los comicios: "La holgadez que tenía Macri, no la tiene Milei. En términos económicos, llega con todo estallado". Además, agregó: "La Argentina no vota moral, vota con los bolsillos, y esos bolsillos lamentablemente están vacíos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1964137108072747307&partner=&hide_thread=false

"Hay parálisis comercial: no se compra, no se vende. Cierran fábricas todos los días. Hasta hace poco se vendían bienes durables, porque los que tienen plata se dolarizaban así. Ahora ni eso. El rubro de ventas de autos bajó un 13%, un montón. Lo que era una tontería como elección, terminó siendo importante por la propia incapacidad política del Gobierno", añadió.

Finalmente, concluyó: "El lunes cuando abran los mercados, tras las elecciones, alguien va a tener que salir a hablar. Porque aquellos que jugaron al carry trade, quieren estar seguros que se la pueden llevar de vuelta. En el medio del quilombo político, están aquellos que la quieren sacar del mercado".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nancy Pazos: "Tras el Karinagate, Milei es un rey que está desnudo"

play

Martín Lousteau: "El nuevo riesgo K es el de Karina Milei "

play

Diego Giacomini: "En las cosas que le importan, Javier Milei es el jefe"

Maximiliano Ferraro es el titular de la comisión investigadora.

$LIBRA: la comisión investigadora convocó al presidente de la Oficina Anticorrupción y le envió preguntas a Javier Milei

Caputo reafirmó la dirección y los planes del Gobierno.

En la previa electoral, Caputo ratificó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

El domingo los bonaerenses irán a las urnas para elegir legisladores. 

Legislativas bonaerenses: a qué hora y dónde votan los candidatos este domingo

Rating Cero

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

últimas noticias

play

Martín Lousteau: "El nuevo riesgo K es el de Karina Milei "

Hace 34 minutos
La periodista dejó en envidencia en su editorial la crisis económica libertaria.

Nancy Pazos: "Milei se 'masturbaba' con el valor del dólar y ahora llega estallado a las elecciones"

Hace 1 hora
Maximiliano Ferraro es el titular de la comisión investigadora.

$LIBRA: la comisión investigadora convocó al presidente de la Oficina Anticorrupción y le envió preguntas a Javier Milei

Hace 1 hora
Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

Hace 2 horas
Michael Clark, presidente de la U de Chile.

Así fue la respuesta de la U de Chile a la carta publicada por Independiente

Hace 3 horas