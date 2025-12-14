Roberto Carlos chocó con su Cadillac mientras grababa para la TV brasileña El freno del auto que conducía el cantante falló e impactó contra tres vehículos que pertenecían al equipo técnico de la producción. SI bien resultó ileso, debió cancelar dos conciertos programados para estos días. + Seguir en







Roberto Carlos tiene 83 años.

El legendario cantante brasileño Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico mientras manejaba su Cadillac la madrugada del domingo en la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil, aunque resultó ileso. El incidente ocurrió durante la filmación de un programa especial de fin de año para la cadena TV Globo.

El accidente se produjo cuando el freno del Cadillac, conducido por el propio artista, falló. El vehículo impactó contra tres automóviles que pertenecían al equipo técnico de la producción, según informó la cadena televisiva.

Como medida de precaución, el cantante, de 83 años, y otras tres personas de su equipo fueron trasladados inmediatamente a un hospital local. Tras ser sometidos a exhaustivos exámenes médicos, todos los involucrados fueron dados de alta sin complicaciones graves.

El equipo del cantante confirmó el suceso a través de la cuenta oficial de Instagram, calificándolo como un “pequeño accidente”. El comunicado aseguró que el artista “fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas”.

La representación del músico concluyó con un mensaje de agradecimiento: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien”.

Roberto Carlos, considerado un ícono de la MPB (Música Popular Brasileña) y la balada romántica en Latinoamérica, atesora una vasta colección de autos de lujo, incluyendo varios Cadillac, un gusto que a menudo se refleja en sus famosas canciones como “O Cadillac”. Debido al incidente, el músico tuvo que cancelar dos conciertos programados para este domingo y lunes en Río de Janeiro. No obstante, mantiene en agenda presentaciones para finales de diciembre en Duque de Caxias y Salvador, y una gira prevista por Estados Unidos y México para febrero del próximo año.