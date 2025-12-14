14 de diciembre de 2025 Inicio
El Gobierno lanzará una licitación para concesionar el predio de Tecnópolis

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló que será este lunes para que pase a funcionar "bajo un esquema de inversión privada", en el marco del plan de privatizaciones de la administración de La Libertad Avanza.

Por
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno lanzará este lunes la licitación para dar paso a la concesión de Tecnópolis, con el objetivo de que el predio pase a funcionar "bajo un esquema de inversión privada". El procedimiento lo encabezará la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En su cuenta de la red social X, Adorni confirmó la subasta de la instalación situada en Villa Martelli: "El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos. Fin".

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la administración de La Libertad Avanza advirtió que el predio acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones y se informó un equipamiento faltante equivalente por $554 millones. En principio, la concesión durará 25 años.

La publicación de Manuel Adorni.

En tanto, la medida fue anunciada en el marco de un proceso de ajuste del Gobierno que incluyó la reducción de la dotación de personal en más del 30% (de 333 a 198 empleados). La nueva licitación busca profundizar este cambio de esquema que según el Ejecutivo ya permitió al Estado pasar a recaudar y dejar de gastar.

Por lo pronto, el Tribunal de Tasaciones fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, asegurando la continuidad del ingreso para el Estado.

Las críticas del secretario de Cultura al funcionamiento de Tecnópolis

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, había justificado en 2024 el ajuste en Tecnópolis al afirmar que el parque temático era "una máquina de gastar plata" y aseguró que el Frente de Todos dejó una fuerte deuda en el sector. Sus dichos se produjeron en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Cifelli señaló que encontraron una deuda de 7.000 millones de pesos. "Por eso decimos que no hay plata", expresó el funcionario y remarcó que "parece que la gestión anterior pensó más en endeudarse que en gestionar".

"Encontramos una estructura superpoblada con tareas duplicadas e innecesarias. Donde había un chofer, ¿saben qué? ¿Qué tenía? chofer. Sí, increíble", detalló.

Luego dijo que encontraron "organismos con subsidios y becas regalados sin contraprestación alguna. Estructuras y programación repletas de militancia y contenidos políticos", añadió.

