29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cercado por el escándalo de las coimas, el Gobierno convocó a una reunión de urgencia en la Casa Rosada

La cúpula del gobierno de Javier Milei intenta salir del laberinto en el que se metió tras la filtración de los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Formaron parte de la cumbre el vocero Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el asesor legal Santiago Viola, entre otros.

Por

Tensión en la Casa Rosada por los audios de Spagnuolo.

En medio de la crisis política que se desató a partir de la filtración de los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que hablaba de supuestas coimas en la compra de medicamentos, funcionarios del Gobierno se reunieron de urgencia en Casa Rosada.

Compra de dólares récord: en julio salieron u$s5.432 millones.
Te puede interesar:

Según el Banco Central, los argentinos compraron en julio u$s3.408 millones

La posibilidad de que en las próximas horas aparezcan nuevos videos que involucrarían a funcionarios clave de la administración libertaria generó máxima preocupación en Balcarce 50. El oficialismo busca contener el impacto político y evitar que las filtraciones escalen.

La cumbre reunió a integrantes del Gabinete y asesores de confianza, en un intento por coordinar una estrategia de respuesta. Participan de la cumbre el vocero Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el asesor legal Santiago Viola, entre otros.

El objetivo de esta y otras reuniones que se vinieron dando con alta frecuencia en Casa Rosada en los últimos días es salir del laberinto en el que el Gobierno se metió a partir de que se conocieron los audios de Spagnuolo.

En un principio, desde la administración libertaria dijeron que los audios eran falsos. Luego, el propio Milei aseguró que era todo mentira y que iban a llevar a Spagnuolo a la Justicia. Sin embargo, a una semana de que estallara el escándalo, la denuncia no se presentó.

"Van probando porque en el Gobierno no saben qué viene después. En las primeras horas intentaron comunicarse con Spagnuolo, pero no respondía los teléfonos, no se sabía qué iba a hacer. Finalmente esta semana se terminó presentando. Pero el Gobierno todavía no tiene claro para dónde disparar", comentó la periodista Tatiana Scorciapino en La Última Pregunta.

Nuevos allanamientos en la Droguería Suizo Argentina y en la sede de la Agencia de Discapacidad

La Justicia ordenó nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina por la causa en la que se investigan supuestas coimas a funcionarios. La investigación se inició tras la filtración de audios del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, que se refieren a los presuntos retornos.

Se trata de la segunda tanda de allanamientos que dictamina el juez Sebastián Casanello por pedido del fiscal Franco Picardi desde que trascendieron los audios de Spagnuolo, hace una semana. El objetivo de los mismos era buscar documentación clave para la causa. La Policía de la Ciudad, a través de su Departamento de Delitos Complejos, estuvo a cargo de los operativos.

Uno de los allanamientos se realizó en un edificio de 9 pisos ubicado en Hipólito Yrigoyen a 1.400, cerca del Congreso, donde funciona la sede central de la ANDIS. El procedimiento comenzó a las 11.30 y culminó a las 18 (más de seis horas). Fue llevado a cabo por cinco efectivos de la Policía porteña. Se llevaron los servidores, que serán analizados en los próximos días.

El otro procedimiento se efectuó en la sede administrativa de la Droguería Suizo Argentina, ubicada en Monroe al 800, en el barrio de Núñez. Ese allanamiento se inició también a las 11.30 y fue realizado por efectivos de la Policía de la CABA. De allí se llevaron los libros contables y registros de los sistemas que controlan la droguería.

andis allanamientos

Durante la primera fase de la investigación, la semana pasada, se allanaron las viviendas de Spagnuolo; de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la Suizo Argentina; y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. En estos operativos, se confiscaron teléfonos, computadoras y diversos documentos.

Un incidente notable ocurrió cuando se encontró a Emmanuel Kovalivker intentando huir de su casa en Nordelta. En su vehículo, las autoridades hallaron u$s$266.000 y $7.000.000 en sobres. Se le incautaron su pasaporte y su teléfono móvil.

No obstante, la investigación enfrentó un obstáculo importante: la empresa israelí Cellebrite, encargada de la pericia de los dispositivos, comunicó que no cuenta con la tecnología necesaria para desbloquear el celular Samsung de última generación de Emmanuel Kovalivker.

Por lo pronto, en las últimas horas hubo novedades importantes en la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario por decisión de Casanello. En primer lugar, la Justicia federal levantó el secreto fiscal, bursátil y bancario de Spagnuolo, quien luego se presentó y designó como abogado a Ignacio Rada Schultze.

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El duro testimonio de una mamá de una niña con discapacidad: "Milei no tiene corazón"

El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.

Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

Javier Milei se prepara para un nuevo veto.

El Congreso giró al Ejecutivo las leyes de Financiamiento Universitario y Garrahan: comenzó la cuenta regresiva para el veto de Milei

El Banco Nación tiene como referencia una tasa del 47%.

Plazos fijos: los bancos ya pagan hasta 4,5% mensual en medio del apretón monetario del Gobierno

Los famiiares de los chicos reclamaron por las prestaciones que se dieron de baja.

Ajuste en discapacidad: 5.000 niños se quedarían sin su maestra integradora

Durante el gobierno de Javier Milei se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo

Durante el gobierno de Milei ya se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo en el Estado

Rating Cero

Ángela Torres habló de su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum en Luzu.

La anécdota de Ángela Torres sobre su infancia que se hizo viral: "No lo recomiendo"

Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

¿Ya olvidó a Nico Vázquez? Gimena Accardi tendría una nueva pareja

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: Quedé bañado en sangre y casi me desmayo
play

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: "Quedé bañado en sangre y casi me desmayo"

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

últimas noticias

Karina Milei y Manuel Adorni.

Adorni habló de los audios de Karina Milei: "Estamos ante un escándalo sin precedentes"

Hace 53 minutos
Ángela Torres habló de su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum en Luzu.

La anécdota de Ángela Torres sobre su infancia que se hizo viral: "No lo recomiendo"

Hace 54 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto

Hace 55 minutos
La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) está a la cabeza del proyecto.

Empresarios de la industria textil impulsan una Ley "Anti Shein" en el Congreso

Hace 57 minutos
El colombiano Angulo y Maravilla Martínez, en el úlitmo clásico.

Es oficial: el fixture de las fechas 8, 9 y 10 con el clásico Independiente vs. Racing

Hace 1 hora