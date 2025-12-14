IR A
Video: Pampita deslumbró a los fans de María Becerra en su segundo show en River

La conductora apareció en el escenario 360° de la cantante para modelar un vestido rojo al viento en la sección más hot del concierto.

La conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohain participó de un desfile durante el concierto con escenario 360° de María Becerra este sábado en el estadio River Plate. Con un vestido rojo con un escote pronunciado y tacos a juego, la modelo deslumbró al público durante la canción JOJO.

El rumor impactó de lleno en la relación que el actor mantenía con la modelo.
En redes sociales estallaron los comentario sobre su belleza y también se destacó la presencia de la joven modelo oriunda de San Francisco Solano, Anabel Sánchez. Las modelos recorrían el borde del escenario circular para terminar en el centro con la cantante vestida como Jojo, la alter ego más hot de la nueva era de la artista.

Después del show, Pampita compartió fotos junto a fans, a Anabel Sánchez y a la cantante en sus historias de Instagram. Una de ellas la subió la joven modelo de Quilmes donde se puede ver a las tres juntas durante el concierto.

image

Las cuatro chicas de María Becerra en Quimera

En el disco Quimera, que presentó en las últimas 48 horas con dos shows en el estadio River Plate, María Becerra despliega el concepto de cuatro alter egos a quienes apodó "mis chicas" en sus redes sociales. Cada una tiene su propia estética y su personalidad particular a juego: Maite, Shanina, Jojo y Gladys.

Maite es la más seria y sentimental, Shanina como la otaku emocionalmente inestable, Jojo como una fanática de la noche y Gladys como una madre sencilla que escucha a Karina "La Princesita". Todas se dieron cita este fin de semana en Núñez.

