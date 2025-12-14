Video: Pampita deslumbró a los fans de María Becerra en su segundo show en River La conductora apareció en el escenario 360° de la cantante para modelar un vestido rojo al viento en la sección más hot del concierto. + Seguir en







La conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohain participó de un desfile durante el concierto con escenario 360° de María Becerra este sábado en el estadio River Plate. Con un vestido rojo con un escote pronunciado y tacos a juego, la modelo deslumbró al público durante la canción JOJO.

"Pampita":

Por su participación en el show de Maria Becerra en River pic.twitter.com/HpI30VYQO2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 14, 2025 En redes sociales estallaron los comentario sobre su belleza y también se destacó la presencia de la joven modelo oriunda de San Francisco Solano, Anabel Sánchez. Las modelos recorrían el borde del escenario circular para terminar en el centro con la cantante vestida como Jojo, la alter ego más hot de la nueva era de la artista.

Embed - Maria Becerra Cordoba on Instagram: "CONOZCAN A JOJO " View this post on Instagram Después del show, Pampita compartió fotos junto a fans, a Anabel Sánchez y a la cantante en sus historias de Instagram. Una de ellas la subió la joven modelo de Quilmes donde se puede ver a las tres juntas durante el concierto.

image Las cuatro chicas de María Becerra en Quimera En el disco Quimera, que presentó en las últimas 48 horas con dos shows en el estadio River Plate, María Becerra despliega el concepto de cuatro alter egos a quienes apodó "mis chicas" en sus redes sociales. Cada una tiene su propia estética y su personalidad particular a juego: Maite, Shanina, Jojo y Gladys.

Maite es la más seria y sentimental, Shanina como la otaku emocionalmente inestable, Jojo como una fanática de la noche y Gladys como una madre sencilla que escucha a Karina "La Princesita". Todas se dieron cita este fin de semana en Núñez.