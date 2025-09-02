2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

En medio de la disparada del dólar, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios

Así lo comunicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X. Será por intermedio del Tesoro Nacional "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". El mercado especulaba con una invervención no oficial durante los últimos días.

Por

Gobierno blanquea que el Tesoro intervendrá con venta de divisas.  

El gobierno de Javier Milei da un giro en su política económica en medio de la fuerte alza del dólar oficial y anunció que, a partir de este martes, intervendrá con el Tesoro Nacional en el mercado de cambios con el fin de contener la presión sobre el tipo de cambio, que roza el techo de la banda cambiaria impuesta en abril por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.
Te puede interesar:

Primera reacción del dólar tras el anuncio de la intervención: leve caída del oficial, mientras sube el blue

La medida fue comunicada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X luego de que durante los últimos días el mercado financiero especulaba con una invervención no oficial sobre la divisa.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el funcionario, en lo que es una medida intempestiva del Gobierno libertario a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1962875574231167249&partner=&hide_thread=false

Además, contradice sus propias palabras expresadas a finales de agosto donde negaba que el Gobierno haya estado usando los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional para intentar controlar la suba de la divisa estadounidense, algo finalmente blanqueado este martes.

"Varios venimos ya remarcando hace algunos días y que el Gobierno estaba tratando de ocultar que, más allá de las intervenciones indirectas que venía haciendo sobre el dólar, en este descontrol que hay en la macroeconomía argentina ha decidido directamente intervenir vendiendo dólares", analizó en un primer momento el periodista de C5N especialista en temas económicos Andrés Lerner en el programa La Mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1962883310163497460&partner=&hide_thread=false

En el mismo sentido, explicó que dicha intervención tiene como fin "bajar el dólar e intentar frenarlo antes de elecciones, en un momento que ya está a pasos del techo de la banda".

"Al firmarse el acuerdo con el FMI, el Gobierno dispuso de un esquema de bandas en donde en dentro de ellas no se podía intervenir. Ahora se está rompiendo el acuerdo y lo que está haciendo ya decididamente interviniendo", completó Lerner.

Cuántos dólares tiene el Tesoro Nacional para la intervención

El periodista de C5N Alejandro Bercovich analizó el anuncio realizado por el Gobierno y advirtió en el programa La Mañana el problema que tendrá el equipo económico en las próximas semanas.

“El Tesoro Nacional va a intervenir con los dólares que tiene, que son los que compró a principios de año y que por ahora había dicho que no iba a usar”, explicó en un primer momento Bercovich.

Para luego alertar: "El problema es que el Tesoro no tienen muchos dólares, tiene u$s3 mil millones que juntó a principios de este año, frente a vencimientos que se le empiezan acercar en el horizonte por u$s4 mil millones a fin de año".

"Todavía no juntó para afrontar este vencimiento y está vendiendo en el mercado libre de cambios para intentar llegar a las elecciones”, completó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cerró a casi $1.400 en el inicio de la semana y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial trepó $24 durante la semana.

Tras semanas de alta tensión, el dólar cerró agosto más cerca de los $1.400 y tampoco acompaña al Gobierno

Carlos Melconian anticipa una suba en la cotización del dolar post octubre. 

Melconian pronosticó que el dólar subirá tras las elecciones legislativas: "El tipo de cambio no es libre"

La venta de autos 0km cayó un 13% en agosto. 

Por la volatilidad del dólar, la venta de autos 0km cayó un 13% en agosto

Este sábado no hay operaciones oficiales con el dólar. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de agosto

La comunicación A 8311 modifica las reglas de operación en el mercado cambiario. 

"Imprevisibilidad total": malestar en los bancos por las nuevas regulaciones del BCRA

Rating Cero

El Indio Solari presenta Brutto.

Indio Solari presenta Brutto, una exposición de Arte Digital

Las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Video: las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Telefe levanta La Voz Argentina 2025.

Telefe levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

El impactante look de Celeste Cid que no pasó desapercibido en redes sociales.

El deslumbrante look de Celeste Cid: un vestido de encaje floral off white

El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Murió un actor de la saga "Crepúsculo" tras ser hospitalizado de emergencia

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

últimas noticias

Camiones con ayuda humanitaria en Gaza.

Jueces cercanos al papa Francisco alertaron que "Gaza no es una guerra, es una aniquilación"

Hace 16 minutos
El Indio Solari presenta Brutto.

Indio Solari presenta Brutto, una exposición de Arte Digital

Hace 17 minutos
play

Nuevo escándalo en ANDIS: auditorías irregulares hechas por militantes y firmas falsificadas en Misiones

Hace 24 minutos
play

El Senado respaldó a los periodistas censurados por el Gobierno: "Extrema gravedad"

Hace 26 minutos
play

Envuelto en el escándalo por los audios, el Gobierno canceló el viaje de Milei a Las Vegas

Hace 1 hora