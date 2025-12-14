IR A
De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

La nueva película sudafricana cierra el año con humor, enredos sentimentales y una historia sobre identidad ambientada entre viñedos.

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos

La película Amor y vino, disponible en Netflix, presenta la historia de un heredero millonario que decide intercambiar su identidad con su mejor amigo para escapar de los prejuicios asociados a su fortuna. Ambientada en un viñedo sudafricano, la trama combina humor y romance mientras expone cómo el dinero condiciona las relaciones y la percepción de los demás.

La trama se desarrolla en Sudáfrica y aprovecha el entorno de un viñedo para potenciar los contrastes sociales entre los protagonistas. En ese escenario, el intercambio de roles dispara una cadena de malentendidos que mezclan humor, vínculos afectivos y decisiones que ponen en jaque las certezas de cada personaje.

El largometraje se suma a la estrategia de la plataforma de streaming de ampliar su catálogo con producciones africanas, una línea que viene creciendo en los últimos años. Disponible desde diciembre de 2025, la película se posiciona como una opción ideal para el cierre del año.

AMOR Y VINO
El intercambio de identidades expone diferencias sociales y emocionales entre los protagonistas de la comedia romántica.

Netflix: sinopsis de Amor y vino

Owethu “Ovee” Sityebi, interpretado por Ntobeko Sishi, es el heredero de un prestigioso viñedo que decide intercambiar su identidad con Dike, su amigo de la infancia criado en un contexto humilde. El plan, pensado como una escapatoria, rápidamente se vuelve un desafío personal para ambos.

Mientras Ovee enfrenta una vida sin privilegios y se vincula con Amahle, una estudiante de medicina que prioriza la honestidad, Dike queda a cargo del negocio familiar y se acerca sentimentalmente a Lena, la gerente del viñedo. El contraste de experiencias redefine sus miradas sobre el dinero, el afecto y la lealtad.

Tráiler de Amor y vino

Reparto de Amor y vino

El elenco combina figuras jóvenes con actores de trayectoria. Ntobeko Sishi lidera el reparto junto a Desmond Dube, Bongile Mantsai, Masali Baduza, Bohang Moeko y Thandolwethu Zond, quienes aportan solidez a una historia coral sostenida en los vínculos y los conflictos personales.

