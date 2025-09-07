EN VIVO

Elecciones en Buenos Aires, en vivo: Axel Kicillof y Javier Milei se miden en la Provincia, en la antesala de las nacionales

Por primera vez desdobladas de legislativas a nivel país, la legislatura bonaerense renueva 46 bancas de diputados y 23 de senadores. Además, se eligen concejales y consejeros en 135 municipios.

- 7 de septiembre 2025 - 07:16
14.376.592 bonaerenses, el 37% del padrón nacional, acuden este domingo a las urnas en las elecciones con las que se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en unos comicios que serán antesala de los nacionales del 26 de octubre y a los que se traslada la disputa entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. Además, se eligen concejales y consejeros en 135 municipios.

Carlos Bianco: "Esperamos que vote la mayor parte del pueblo bonaerense posible"

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires votó en La Plata y estuvo entre los primeros en su escuela en hacerlo. En diálogo con C5N, expresó que "las otras provincias los porcentajes han sido visiblemente menores a experiencias pasadas, nosotros hemos trabajado mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera, así que esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible, porque eso le da mayor legitimidad a los resultados".

Mar del Plata: desayuno de los candidatos de LLA antes de la jornada electoral

Dirigentes e integrantes de la lista encabezada por Guillermo Montenegro, se reunieron en el Torreón del Monje para compartir una charla previa a los comicios. La quinta sección electoral renueva cinco bancas en el Senado.

Abrieron los comicios y los bonaerenses definen el futuro político de la provincia

Desde las 8 y hasta las 18, las urnas de todo el territorio provincial reciben los votos en unas nuevas elecciones legislativas.

Elecciones bonaerenses: cómo se vota

El sistema bonaerense utiliza la boleta partidaria de papel. Cada fuerza presenta una boleta de papel que incluye todas las categorías de candidatos en franjas horizontales. El votante recibe un sobre firmado por la autoridad de mesa y en el cuarto oscuro puede optar por una lista completa o recortar tramos de distintas boletas. Los sobres sin boletas se computan como voto en blanco, y aquellos que contienen más de una boleta por categoría se anulan.

Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: secciones electorales, bancas en juego y principales candidatos

MAPA SECCIONES BUENOS AIRES
La provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones electorales.

Primera Sección Electoral

Municipios que la integran (24): Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López.

Cantidad de electores: 5.131.861 (36% del padrón provincial).

Renueva: 8 bancas en el Senado.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Gabriel Katopodis. La Libertad Avanza: Diego Valenzuela. Somos Buenos Aires: Julio Zamora. Potencia: Félix Lonigro. FIT-U: Romina Del Plá.

1ª sección: Los principales candidatos

Segunda Sección Electoral

Municipios que la integran (15): Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Cantidad de electores: 661.721 (5% del padrón provincial).

Renueva: 11 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Diego Nanni. La Libertad Avanza: Natalia Blanco. Es con vos: Roberto Damboriana. FIT-U: Jorge Núñez. Somos Buenos Aires: no presenta lista (sí lo hace Hechos, liderado por Manuel Passaglia). Potencia: Ariel Bianchi.

2ª sección: Los principales candidatos

Tercera Sección Electoral

Municipios que la integran (19): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Cantidad de electores: 5.101.177 (35% del padrón provincial).

Renueva: 18 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Verónica Magario. La Libertad Avanza: Maximiliano Bondarenko. Es con vos: Jorge Tuzzio. Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini. Potencia: Santiago Mac Goey. FIT-U: Nicolás del Caño.

3ª sección: Los principales candidatos

Cuarta Sección Electoral

Municipios que la integran (19): Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Cantidad de electores: 547.677 (4% del padrón provincial).

Renueva: 7 senadores.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Diego Videla. La Libertad Avanza: Gonzalo Cabezas. Es con vos: Gustavo Arabia. Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca. Potencia: Andrea Passerini.

4ª sección: Los principales candidatos

Quinta Sección Electoral

Municipios que la integran (27): Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Cantidad de electores: 1.336.787 (9% del padrón provincial).

Renueva: 5 senadores.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Fernanda Raverta. La Libertad Avanza: Guillermo Montenegro. Es con vos: Eliel Corigliano. Somos Buenos Aires: Maximiliano Suescun. Potencia: Fabio Molinero. FIT-U: Alejandro Martínez.

5ª sección: Los principales candidatos

Sexta Sección Electoral

Municipios que la integran (22): Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino.

Cantidad de electores: 672.483 (5% del padrón provincial).

Renueva: 11 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Alejandro Dichiara. La Libertad Avanza: Oscar Liberman. Es con vos: Hernán Becares Somos Buenos Aires: Andrés De Leo. Potencia: Miguel Donadío.

6ª sección: Los principales candidatos

Séptima Sección Electoral

Municipios que la integran (8): Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.

Cantidad de electores: 285.047 (2% del padrón provincial).

Renueva: 3 senadores.

Principales candidatos: Fuerza Patria: María Inés Laurini. La Libertad Avanza: Alejandro Speroni. Es con vos: Jonathan Capra. Somos Buenos Aires: Fernando Martini. Potencia: Pedro Vigneau. FIT-U: Daniel Marín.

7 sección: Los principales candidatos

Octava Sección Electoral

Municipio: La Plata.

Cantidad de electores: 639.839 (4% del padrón provincial).

Renueva: 6 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Ariel Archanco. La Libertad Avanza: Francisco Adorni. Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti. Potencia: Jorge Metz. FIT-U: Laura Cano.

8 sección: Los principales candidatos

