Elecciones en Buenos Aires, en vivo: Axel Kicillof y Javier Milei se miden en la Provincia, en la antesala de las nacionales

Live Blog Post

Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: secciones electorales, bancas en juego y principales candidatos

MAPA SECCIONES BUENOS AIRES La provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones electorales.

Primera Sección Electoral

Municipios que la integran (24): Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López.

Cantidad de electores: 5.131.861 (36% del padrón provincial).

Renueva: 8 bancas en el Senado.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Gabriel Katopodis. La Libertad Avanza: Diego Valenzuela. Somos Buenos Aires: Julio Zamora. Potencia: Félix Lonigro. FIT-U: Romina Del Plá.

1 SECCION_WEB x5 1ª sección: Los principales candidatos

Segunda Sección Electoral

Municipios que la integran (15): Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Cantidad de electores: 661.721 (5% del padrón provincial).

Renueva: 11 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Diego Nanni. La Libertad Avanza: Natalia Blanco. Es con vos: Roberto Damboriana. FIT-U: Jorge Núñez. Somos Buenos Aires: no presenta lista (sí lo hace Hechos, liderado por Manuel Passaglia). Potencia: Ariel Bianchi.

2 SECCION_WEB x4 2ª sección: Los principales candidatos

Tercera Sección Electoral

Municipios que la integran (19): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Cantidad de electores: 5.101.177 (35% del padrón provincial).

Renueva: 18 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Verónica Magario. La Libertad Avanza: Maximiliano Bondarenko. Es con vos: Jorge Tuzzio. Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini. Potencia: Santiago Mac Goey. FIT-U: Nicolás del Caño.

3 SECCION_WEB 3ª sección: Los principales candidatos

Cuarta Sección Electoral

Municipios que la integran (19): Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Cantidad de electores: 547.677 (4% del padrón provincial).

Renueva: 7 senadores.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Diego Videla. La Libertad Avanza: Gonzalo Cabezas. Es con vos: Gustavo Arabia. Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca. Potencia: Andrea Passerini.

4 SECCION_WEB x5 4ª sección: Los principales candidatos

Quinta Sección Electoral

Municipios que la integran (27): Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Cantidad de electores: 1.336.787 (9% del padrón provincial).

Renueva: 5 senadores.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Fernanda Raverta. La Libertad Avanza: Guillermo Montenegro. Es con vos: Eliel Corigliano. Somos Buenos Aires: Maximiliano Suescun. Potencia: Fabio Molinero. FIT-U: Alejandro Martínez.

5 SECCION_WEB x5 5ª sección: Los principales candidatos

Sexta Sección Electoral

Municipios que la integran (22): Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino.

Cantidad de electores: 672.483 (5% del padrón provincial).

Renueva: 11 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Alejandro Dichiara. La Libertad Avanza: Oscar Liberman. Es con vos: Hernán Becares Somos Buenos Aires: Andrés De Leo. Potencia: Miguel Donadío.

6 SECCION_WEB x5 6ª sección: Los principales candidatos

Séptima Sección Electoral

Municipios que la integran (8): Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.

Cantidad de electores: 285.047 (2% del padrón provincial).

Renueva: 3 senadores.

Principales candidatos: Fuerza Patria: María Inés Laurini. La Libertad Avanza: Alejandro Speroni. Es con vos: Jonathan Capra. Somos Buenos Aires: Fernando Martini. Potencia: Pedro Vigneau. FIT-U: Daniel Marín.

7 sección: Los principales candidatos 7 sección: Los principales candidatos

Octava Sección Electoral

Municipio: La Plata.

Cantidad de electores: 639.839 (4% del padrón provincial).

Renueva: 6 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Ariel Archanco. La Libertad Avanza: Francisco Adorni. Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti. Potencia: Jorge Metz. FIT-U: Laura Cano.