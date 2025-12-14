14 de diciembre de 2025 Inicio
Balotaje en Chile: José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan por la presidencia

En la primera vuelta, el oficialismo cosechó 26,85% de los votos contra el 23,93% de la oposición. Las encuestas posicionan como favorito al líder de la ultraderecha.

José Antonio Kast y Jeannette Jara

José Antonio Kast y Jeannette Jara, candidatos para el balotaje en Chile

Chile vive este domingo una jornada electoral decisiva, ya que se definirá a su próximo presidente en un balotaje que enfrenta a los extremos políticos: Jeannette Jara, representante de la izquierda, y José Antonio Kast, el ultraderechista.

Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.
El candidato ganador gobernará al país trasandino a partir del 2026 hasta el 2030, en la primera elección presidencial chilena con voto obligatorio que definirá al nuevo mandatario de entre casi 16 millones de personas habilitadas para votar.

La particularidad de dichos comicios es que tanto Jara como Kast están por fuera del centro político tradicional que dominó el país en las últimas dos décadas.

Esta definición se dará en balotaje luego que el pasado 16 de noviembre, durante la primera ronda, la militante del Partido Comunista, quien cuenta con el apoyo del oficialismo, se impuso por un estrecho margen con el 26,8% de los votos, seguida de cerca por el fundador del Partido Republicano, quien obtuvo el 23,9% de las preferencias.

A pesar de que Jara ganó las últimas elecciones presidenciales, estuvo muy lejos del 50% necesario para convertirse presidenta en primera vuelta. A partir de los datos recogidos en las encuestas del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, Kast alcanzaría el 61% de los votos, mientras que Jara obtendría el 39%. Esta misma tendencia coincide con los mismos estudios realizados por las encuestadoras Cadem e Intel.

La razón por la que todas las encuestadoras ubicaron al ultraconservador como ganador del balotaje se debe a que los votantes de los otros candidatos que no llegaron a la segunda vuelta, pero que acumularon alrededor del 30% de los sufragios, se inclinarían por Kast.

Chile elige: cierre de campaña y controversia

Los candidatos cerraron sus campañas en ciudades estratégicas, reforzando sus mensajes clave. José Antonio Kast, quien se postula por tercera vez, cerró su campaña el jueves frente a unas 5 mil personas en una plaza de Temuco, una ciudad ubicada en el sur chileno.

Detrás de un vidrio blindado, el candidato de la derecha centró su discurso en las políticas de seguridad y criticó la actual gestión del frente de centroizquierda. “Este Gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa: vamos a generar orden, seguridad y confianza”, aseguró.

Por su parte, Jara cerró su campaña en Santiago, en la Plaza Matte de la comuna de Puente Alto, en el sur de la capital chilena. La elegida por el oficialismo para continuar el mandato del frente de fuerzas de izquierda tuvo su último mitín frente a unas 15 mil personas y se mostró confiada de que ganará el balotaje, a pesar de que las encuestas indican lo contrario.

“Estoy aquí con mano firme y determinada para combatir el abuso, la delincuencia, la corrupción y la colusión”, señaló la comunista para apelar a los votantes que priorizan los temas de seguridad.

