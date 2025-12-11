11 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró el 11 de diciembre

La divisa estadounidense cerró a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación en una semana marcada por la estabilidad, con el mayorista cerca del techo de la banda y el blue con ligero movimiento ascendente.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la previa del cierre de año.

El dólar oficial arrancó la semana con una pequeña suba.
Con una leve baja, el dólar cerró por debajo de los $1.500

El presidente Javier Milei defendió el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Banco Central permitirá que quienes cobren intereses de Bonares y Globales en enero vuelvan a comprar dólares al tipo de cambio oficial si los reinvierten en bonos similares. La medida abre una excepción puntual dentro del cepo y apunta a sostener la emisión del nuevo Bonar 2029.

El anuncio se conoció el martes por la noche y se alinea con la estrategia del Ministerio de Economía para impulsar la colocación del nuevo Bonar 2029 en dólares. La última emisión de este tipo por parte del Tesoro se había realizado en 2018.

El dólar oficial atraviesa diciembre sin sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cerró a $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.439.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.506,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa subió a $1.475,10 para la compra y $1.480,80 para la venta.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.451.

