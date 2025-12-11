Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró el 11 de diciembre
La divisa estadounidense cerró a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación en una semana marcada por la estabilidad, con el mayorista cerca del techo de la banda y el blue con ligero movimiento ascendente.
El presidente Javier Milei defendió el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".
El Banco Central permitirá que quienes cobren intereses de Bonares y Globales en enero vuelvan a comprar dólares al tipo de cambio oficial si los reinvierten en bonos similares. La medida abre una excepción puntual dentro del cepo y apunta a sostener la emisión del nuevo Bonar 2029.
El anuncio se conoció el martes por la noche y se alinea con la estrategia del Ministerio de Economía para impulsar la colocación del nuevo Bonar 2029 en dólares. La última emisión de este tipo por parte del Tesoro se había realizado en 2018.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cerró a $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cerró a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.439.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.898.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.506,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa subió a $1.475,10 para la compra y $1.480,80 para la venta.